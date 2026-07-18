Cần Thơ thu nhận mẫu ADN của hơn 2.700 thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính

Các thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức yếu được cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố tận tình hỗ trợ đưa đón. Ảnh: TTXVN phát

Có mặt tại điểm thu nhận Số 9A đường Trần Phú, trực tiếp chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an thành phố thực hiện nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết, đây là hoạt động chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc; đồng thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an trong việc ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, dữ liệu dân cư và công nghệ ADN để góp phần tìm lại tên tuổi cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Điểm nhấn quan trọng trong Chiến dịch 500 ngày đêm chính là việc ứng dụng công nghệ và quy trình kỹ thuật hiện đại nhằm phân tích thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tại các điểm tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN, Công an thành phố phối hợp Bệnh viện Công an thành phố, Nhà thuốc Trung Sơn Alpha cùng các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng hàng nghìn phần quà cho thân nhân liệt sĩ tham gia chương trình. Những món quà nghĩa tình, những lời thăm hỏi ân cần cùng sự chăm sóc tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ là sự tri ân thiết thực đối với các gia đình có công với cách mạng. Để phục vụ tốt nhất cho thân nhân liệt sĩ, Bệnh viện Công an thành phố bố trí 3 xe cấp cứu cùng đội ngũ y, bác sĩ thường trực tại cả ba điểm thu nhận trong suốt thời gian diễn ra chương trình, sẵn sàng hỗ trợ, sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe khi cần thiết.



Đối với các trường hợp tuổi cao, sức yếu, bệnh tật hoặc điều kiện đi lại khó khăn, Công an thành phố xây dựng phương án hỗ trợ chu đáo, bố trí 7 xe ô tô chuyên dụng phục vụ đưa, đón các tổ công tác và thân nhân liệt sĩ theo lịch hẹn, bảo đảm quá trình di chuyển được an toàn, thuận tiện.

Tổ công thu mẫu lưu động đối với các thân nhân liệt sĩ không có khả năng đi lại. Ảnh: TTXVN phát

Đặc biệt, với các thân nhân liệt sĩ già yếu, bệnh tật, không còn khả năng di chuyển, Tổ công tác của Cục C06 Bộ Công an phối hợp Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Cần Thơ sẽ trực tiếp mang trang thiết bị đến tận nơi cư trú để thu nhận mẫu sinh phẩm ADN. Việc đưa lực lượng đến từng gia đình không chỉ bảo đảm không bỏ sót bất kỳ trường hợp đủ điều kiện nào mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tình cảm tri ân sâu sắc của lực lượng Công an nhân dân đối với thân nhân các anh hùng liệt sĩ.



Song song đó, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an thành phố sẽ phối hợp tham gia đón tiếp, hướng dẫn, hỗ trợ người dân làm thủ tục, phân luồng, chăm sóc thân nhân liệt sĩ và góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an "Vì nhân dân phục vụ". Mỗi mẫu sinh phẩm ADN được thu nhận là thêm một niềm hy vọng để những hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin có cơ hội được xác định danh tính, trở về với gia đình, quê hương sau nhiều năm mong ngóng. Đó không chỉ là kết quả của ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý nhà nước mà còn là hành trình nối dài đạo lý, nghĩa tình của dân tộc Việt Nam./.