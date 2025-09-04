Cần Thơ tăng cường hợp tác, đưa sản phẩm thế mạnh sang Canada

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN Dẫn đầu đoàn công tác, bà Francesca Bellone, Trưởng ban Hợp tác, Tham tán Phát triển Đại sứ quán Canada tại Việt Nam chúc mừng thành phố Cần Thơ sau hợp nhất và mong chờ sự hợp tác chặt chẽ, sâu rộng hơn giữa các đối tác Canada và thành phố Cần Thơ thời gian tới. Bà Francesca Bellone cho rằng, Cần Thơ hiện nay hội tụ nhiều yếu tố đặc biệt để phát triển, nhất là cảnh quan, văn hóa, cộng đồng kinh doanh năng động, là hình mẫu cho sự phát triển hiện đại và bền vững trong tương lai. Trưởng ban Hợp tác, Tham tán Phát triển Đại sứ quán Canada bày tỏ sự vui mừng khi một số dự án tiếp tục thực hiện tại thành phố gồm: Dự án cộng đồng ven biển thông minh với biến đổi khí hậu tại Việt Nam; Dự án hỗ trợ kỹ thuật hướng tới xây dựng năng lực thực hiện kế hoạch giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và huy động nguồn tài chính bền vững để bảo vệ và phát triển rừng trong đó có thị trường các bon rừng chất lượng cao (C4G); Dự án ngành lúa gạo xanh; dự án tăng cường tiếp cận tiếp cận đào tạo nghề và kỹ năng cho phụ nữ dân tộc thiểu số và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn (SIATS). Trưởng ban Hợp tác, Tham tán Phát triển Đại sứ quán Canada bày tỏ sự vui mừng khi một số dự án tiếp tục thực hiện tại thành phố gồm: Dự án cộng đồng ven biển thông minh với biến đổi khí hậu tại Việt Nam; Dự án hỗ trợ kỹ thuật hướng tới xây dựng năng lực thực hiện kế hoạch giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và huy động nguồn tài chính bền vững để bảo vệ và phát triển rừng trong đó có thị trường các bon rừng chất lượng cao (C4G); Dự án ngành lúa gạo xanh; dự án tăng cường tiếp cận tiếp cận đào tạo nghề và kỹ năng cho phụ nữ dân tộc thiểu số và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn (SIATS).

Theo ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, với vai trò là trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ có hệ thống giáo dục, y tế, tài chính đảm bảo cho sự ổn định và phát triển. Hiện nay, Cần Thơ có không gian phát triển mở rộng; hoạt động kinh tế biển phong phú với khoảng 72 km bờ biển và trên 7.000 ha rừng ngập mặn. Hệ sinh thái nước ngọt, mặn, lợ thích rất hợp để phát triển ngành nông nghiệp, nhất là ngành lúa gạo, thủy sản. Nhiều sản phẩm nông nghiệp của thành phố đã xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Thành phố còn nhiều tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, thương mại, du lịch…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố mong muốn, thông qua Đại sứ quán, Trưởng ban Hợp tác, Tham tán Phát triển Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, Cần Thơ sẽ có thêm nhiều cơ hội kết nối, hợp tác đầu tư vào địa bàn các dự án nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn; lĩnh vực công nghệ xanh, chuyển đổi số, công nghiệp chế biến, chế tạo, cảng biển, logistics, năng lượng tái tạo, khoa học công nghệ, chống biến đổi khí hậu… Song song đó, tăng cường kết nối giữa 2 bên trong việc xúc tiến thương mại đưa các mặt hàng thế mạnh của thành phố như nông sản, thủy sản và sản phẩm chế biến vào thị trường Canada.

Thành phố Cần Thơ được định hướng đến năm 2030 trở thành cực tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, là đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Tây Đô, đồng thời là trung tâm thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và văn hóa - thể thao của vùng. Tầm nhìn đến năm 2050, Cần Thơ phấn đấu trở thành đô thị sinh thái, hiện đại, giàu bản sắc sông nước, thuộc nhóm các thành phố phát triển khá của châu Á và là đô thị thông minh đáng sống của Việt Nam.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, bên cạnh những nỗ lực nội tại, thành phố đặc biệt coi trọng sự đồng hành, hợp tác hiệu quả từ các cộng đồng, tổ chức, đối tác quốc tế trong quá trình phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng./.