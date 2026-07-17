Cần Thơ phổ biến hàng loạt chính sách về khai thác thủy sản và chống IUU

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung cốt lõi của Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất, điển hình như Nghị định 41/2026/NĐ-CP ban hành ngày 25/01/2026 và Nghị định 246/2026/NĐ-CP ban hành ngày 29/6/2026 của Chính phủ.

Trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, ban tổ chức cũng dành thời lượng để hướng dẫn ngư dân và các chủ tàu những thủ tục cần thiết nhằm cập nhật dữ liệu tàu cá lên hệ thống định danh điện tử VNeID, đồng thời hướng dẫn cách thức thực hiện nhật ký khai thác thủy sản điện tử.

Hội nghị cũng tập trung quán triệt hai chính sách hỗ trợ thiết thực từ nguồn ngân sách thành phố dành cho ngư dân.

Cụ thể, đối với Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐND ngày 29/4/2026, thành phố quy định chính sách hỗ trợ cước phí thuê bao vệ tinh thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS). Các chủ tàu sẽ được hỗ trợ theo hóa đơn thực tế nhưng tối đa không quá 300.000 đồng/tháng cho mỗi tàu cá và khoản tiền này được chi trả 1 lần/năm. Để được hưởng quyền lợi, tàu cá phải đảm bảo có đầy đủ các loại giấy tờ hợp lệ, không vi phạm các hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp và không tự ý vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình, trừ những trường hợp bất khả kháng.

Song song đó, hội nghị cũng triển khai thông tin về Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐND ngày 29/4/2026 về chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá không có nhu cầu hoạt động đến năm 2030. Đối với chính sách này, các tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên, khi chủ tàu tự nguyện đăng ký giải bản và cam kết không tái tham gia khai thác, không đóng mới hay mua mới, sẽ được hỗ trợ một lần bằng tiền. Mức hỗ trợ dao động từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng tùy thuộc vào từng nhóm chiều dài tàu. Bên cạnh việc hỗ trợ giải bản tàu, chủ tàu và các thuyền viên là thành viên trong hộ gia đình chủ tàu cũng được nhận khoản kinh phí 5 triệu đồng/người để học nghề chuyển đổi việc làm, số lượng tối đa không vượt quá 4 người mỗi hộ.

Thông qua các hoạt động triển khai đồng bộ, thành phố Cần Thơ thể hiện quyết tâm cao độ trong việc nâng cao nhận thức pháp luật cho cộng đồng ngư dân, giảm thiểu cường lực khai thác ven bờ, từ đó hướng tới mục tiêu phát triển ngành thủy sản một cách bền vững và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật./.