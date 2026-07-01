Cần Thơ phấn đấu vào nhóm 1.000 thành phố khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu

Theo lãnh đạo thành phố Cần Thơ, hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, từng bước chuyển từ giai đoạn dẫn dắt sang giai đoạn phát triển. Với vị trí trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ đặt mục tiêu phát triển dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xem đây là động lực để nâng cao năng suất lao động và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.



Để hiện thực hóa tầm nhìn này, mô hình Trung tâm đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ đang được định hình vững chắc dựa trên 4 trụ cột cốt lõi: Điều phối, Hợp tác công tư, Deep-Tech (công nghệ sâu) và Thương mại hóa. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong hạ tầng phục vụ hệ sinh thái là Khu phức hợp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo (CASIC Complex Hub). Quy hoạch của CASIC Complex Hub bao gồm 12 phân khu chức năng và 10 phòng thí nghiệm (labs) chuyên sâu, được bố trí tập trung thành 3 cụm chiến lược: Cụm R&D thuộc các trường đại học và trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học chuyên sâu; Cụm đổi mới sáng tạo dành cho doanh nghiệp, viện, trường và không gian kết nối cộng đồng, triển lãm, không gian làm việc chung cùng các dịch vụ hỗ trợ startup. CASIC Complex Hub được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến lý tưởng nhằm thúc đẩy hợp tác công - tư, thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư trong lĩnh vực khoa học công nghệ và chuyển đổi số.



Trước yêu cầu phát triển thực tế, việc thành lập Hội đồng tư vấn Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo thành phố Cần Thơ được đánh giá là giải pháp then chốt để định hướng và tối ưu hóa hiệu quả các hoạt động khoa học công nghệ. Theo quyết định thành lập, Hội đồng tư vấn Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo thành phố Cần Thơ có chức năng tham mưu, đề xuất các chiến lược, cơ chế chính sách thúc đẩy hệ sinh thái, đồng thời thực hiện kết nối, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo.



Về mặt nhân sự, Hội đồng quy tụ đội ngũ thành viên chất lượng cao, bao gồm lãnh đạo các sở, ngành, trường đại học, các doanh nghiệp dẫn dắt, tập đoàn công nghệ lớn trong và ngoài thành phố; cùng các chuyên gia, đại diện các hiệp hội đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo uy tín trong nước và quốc tế. Hội đồng sẽ đảm nhận chức năng tư vấn, đề xuất các chiến lược, chính sách mang tính vĩ mô, đồng thời là cầu nối hỗ trợ các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp triển khai hiệu quả các hoạt động sáng tạo trên địa bàn.

Ra mắt thành viên Hội đồng tư vấn Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo thành phố Cần Thơ. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN



Sự kiện lần này không chỉ dừng lại ở việc ra mắt Hội đồng tư vấn mà còn chứng kiến các cam kết thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo, hợp tác đầu tư phát triển hệ sinh thái địa phương. Đây cũng là dịp các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp cùng thảo luận, tham vấn ý kiến về lộ trình hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo thuộc khối tập đoàn, doanh nghiệp tư nhân tại Cần Thơ thời gian tới.



Thông qua chuỗi hoạt động này, thành phố Cần Thơ kỳ vọng sẽ tiếp tục khơi thông và kết nối mạnh mẽ các nguồn lực, đưa đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào giải quyết trực tiếp các bài toán lớn của địa phương. Qua đó, tạo đòn bẩy vững chắc để Cần Thơ trở thành một cực tăng trưởng toàn diện của cả nước./. “Sự ra đời của Hội đồng cùng bộ tiêu chí hướng dẫn công nhận các Trung tâm đổi mới sáng tạo sẽ tạo ra hành lang pháp lý, khuyến khích các tập đoàn, doanh nghiệp chủ động thành lập các trung tâm nghiên cứu, tạo đòn bẩy nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng tỷ trọng đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GRDP của thành phố”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi kỳ vọng.Sự kiện lần này không chỉ dừng lại ở việc ra mắt Hội đồng tư vấn mà còn chứng kiến các cam kết thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo, hợp tác đầu tư phát triển hệ sinh thái địa phương. Đây cũng là dịp các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp cùng thảo luận, tham vấn ý kiến về lộ trình hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo thuộc khối tập đoàn, doanh nghiệp tư nhân tại Cần Thơ thời gian tới.Thông qua chuỗi hoạt động này, thành phố Cần Thơ kỳ vọng sẽ tiếp tục khơi thông và kết nối mạnh mẽ các nguồn lực, đưa đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào giải quyết trực tiếp các bài toán lớn của địa phương. Qua đó, tạo đòn bẩy vững chắc để Cần Thơ trở thành một cực tăng trưởng toàn diện của cả nước./.