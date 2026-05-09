Tin tức
Cần Thơ: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Nhân đạo 2026
Bà Triệu Thị Ngọc Diễm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ kêu gọi các cấp, ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chung tay đóng góp nguồn lực, chia sẻ yêu thương, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong cộng đồng. Hội Chữ thập đỏ thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, là cầu nối, điều phối và là địa chỉ đáng tin cậy để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm gửi gắm niềm tin trong việc tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo.
Tại lễ phát động, Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: tặng quà cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách; tặng sữa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân; vận động nguồn lực chăm lo cho người dân yếu thế; vận động đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người; hoạt động trải nghiệm sơ cấp cứu cho các em học sinh…Các tổ chức, tập thể, các nhà hảo tâm đã tham gia đóng góp tổng số tiền và hiện vật trị giá hơn 470 triệu đồng.
Hội Chữ thập đỏ thành phố tiếp tục lan tỏa các mô hình, cá nhân, tập thể tiêu biểu trong hoạt động nhân đạo tại cộng đồng; phối hợp với các xã, phường, tổ chức các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, thực hiện các mô hình sinh kế giúp người nghèo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Hội tập trung huy động nguồn lực xây dựng, sửa chữa nhà chữ thập đỏ, khám bệnh, tư vấn sức khỏe cấp thuốc miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn…
Các cấp Hội Chữ thập đỏ phấn đấu thực hiện chỉ tiêu vận động đạt 15 tỷ đồng để triển khai các hoạt động trong Tháng Nhân đạo và sẵn sàng các yêu cầu trợ giúp nhân đạo năm 2026. Hội phấn đấu hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn, sinh kế cho 10 hộ hưởng lợi từ 5 triệu đồng trở lên; phối hợp thực hiện chương trình sức khỏe vì cộng đồng, khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 250 người có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức vận động, tiếp nhận khoảng 4.000 đơn vị máu từ người hiến máu tình nguyện…
Thời gian qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo trong triển khai các hoạt động nhân đạo mang lại kết quả thiết thực. Điển hình là công tác vận động nguồn lực hỗ trợ người nghèo, người yếu thế; tổ chức hiến máu tình nguyện; chăm lo an sinh xã hội; xây dựng nhà chữ thập đỏ; hỗ trợ sinh kế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Những kết quả đó đã góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội của thành phố./.