Cần Thơ nâng cao hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực lao động, việc làm với đối tác Hàn Quốc

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh: Giai đoạn 2022 - 2025, tỉnh Hậu Giang cũ (nay là thành phố Cần Thơ) đã ký kết 4 bản thỏa thuận hợp tác với huyện Cheorwon. Hai bên đã phối hợp chặt chẽ, triển khai nghiêm túc các bản thỏa thuận và đạt được những kết quả tích cực và đã có 806 lao động sang làm việc thời vụ tại huyện Cheorwon. Người lao động được chính quyền và người sử dụng lao động đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc chuyên nghiệp và ý thức chấp hành pháp luật; nhiều lao động tiếp tục được tin tưởng tiếp nhận trở lại làm việc trong các năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Văn Khởi (giữa), Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Trên cơ sở những kết quả hợp tác tích cực đã đạt được, lãnh đạo thành phố Cần Thơ mong muốn phía Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kết nối, giới thiệu lao động đến làm việc tại các địa phương khác của Hàn Quốc, qua đây góp phần mở rộng phạm vi hợp tác, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm và tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, bền vững giữa các địa phương của hai nước.

Trưởng đoàn công tác, ông Yu Gwang Jong, Phó huyện trưởng huyện Cheorwon kỳ vọng thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong chương trình đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân Cần Thơ và huyện Gangwon.



Ông Choi Sun Byum, Trưởng phòng Nông nghiệp và Lưu thông huyện Cheorwon thông tin thêm: Thời gian qua, người lao động sang làm việc tại Hàn Quốc đã đóng góp nhiều trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong những năm tiếp theo, chính quyền địa phương cam kết đảm bảo cho người lao động an tâm làm việc; hy vọng thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục quan tâm đào tạo tiếng Hàn và các quy định cho lao động khi sang Hàn Quốc làm việc.



Theo Sở Nội vụ thành phố, năm 2026, Cần Thơ dự kiến tuyển chọn và đưa 354 lao động sang làm việc thời vụ tại huyện Cheorwon, trong đó có 132 lao động tham gia chương trình lần đầu và 222 lao động đã từng tham gia chương trình, được người sử dụng lao động tại Hàn Quốc đề nghị tiếp nhận trở lại. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả, uy tín và tính bền vững của chương trình hợp tác giữa hai địa phương.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Dịp này, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ và huyện Cheorwon ký kết bản thỏa thuận hợp tác phái cử và tiếp nhận lao động thời vụ. Theo Sở Nội vụ, đây là hoạt động cần thiết, nhằm bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý, đồng thời khẳng định sự tin cậy, thiện chí và cam kết mạnh mẽ của hai bên để duy trì, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực lao động, việc làm thời gian tới./.