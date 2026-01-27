Cần Thơ mời gọi Tập đoàn Sumitomo đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, đô thị thông minh​

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Cần Thơ khẳng định cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Tập đoàn Sumitomo nghiên cứu, triển khai các dự án đầu tư hiệu quả, đặc biệt trong các lĩnh vực thế mạnh như hạ tầng khu công nghiệp, năng lượng xanh và đô thị thông minh.

Ông Eita Fujikawa, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sumitomo Corporation Việt Nam, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Eita Fujikawa cho biết, Sumitomo rất quan tâm đến các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao và năng lượng xanh, đây là những phương diện mà tập đoàn tin tưởng có thể đóng góp tích cực cho sự phát triển của kinh tế Việt Nam trong thời kỳ tới. Chia sẻ về kinh nghiệm vận hành, ông Fujikawa thông tin, Sumitomo hiện đang vận hành 3 khu công nghiệp tại Việt Nam, chuẩn bị khởi công khu thứ 4 và có một khu công nghiệp liên doanh khác, nâng tổng số lên 5 dự án.

Tuy nhiên, các danh mục đầu tư hiện tại của tập đoàn chủ yếu tập trung ở miền Bắc, do đó, chuyến công tác lần này là cơ hội rất tốt để Sumitomo nghiên cứu mở rộng đầu tư vào hạ tầng khu công nghiệp tại khu vực phía Nam, đặc biệt là thành phố Cần Thơ.

Bổ sung thêm về chiến lược của tập đoàn, ông Akito Shiraishi, Trợ lý Tổng Quản lý Ban Chiến lược kinh doanh Khu công nghiệp và Đô thị bền vững của Tập đoàn Sumitomo tại Tokyo cho biết. ông đã tham gia phát triển hạ tầng công nghiệp tại Việt Nam 30 năm qua. Từ dự án đầu tiên là Khu công nghiệp Thăng Long 1 tại Hà Nội đến khu công nghiệp thứ 5 của tập đoàn, ông đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của môi trường đầu tư Việt Nam.

Sau những thành công tại khu vực phía Bắc như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên và mở rộng ra Thanh Hóa, Quảng Trị, Tập đoàn Sumitomo luôn tích cực tìm kiếm các vị trí đắc địa tại miền Nam. Mặc dù đã thực hiện nhiều cuộc khảo sát tại Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) hay Long An (Tây Ninh), nhưng tập đoàn vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm quỹ đất phù hợp do sự cạnh tranh lớn từ các nhà đầu tư đi trước.

Bày tỏ ấn tượng về hạ tầng giao thông của Cần Thơ, ông Shiraishi chia sẻ. bản thân khá bất ngờ khi thời gian di chuyển từ TP. Hồ Chí Minh xuống Cần Thơ chỉ mất 2,5 tiếng, nhanh hơn nhiều so với ước tính ban đầu. Về triết lý đầu tư, ông nhấn mạnh rằng việc hoàn thành xây dựng khu công nghiệp chỉ là bước khởi đầu; mục tiêu cốt lõi của Sumitomo là thu hút dòng vốn FDI và các nhà đầu tư thứ cấp để tạo ra giá trị kinh tế bền vững. Với thành tích thu hút hơn 240 khách hàng và tổng vốn đầu tư hơn 3 tỷ USD tại các khu công nghiệp hiện có, Sumitomo tin rằng sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương sẽ là chìa khóa dẫn đến thành công tại Cần Thơ.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên thông tin các dự án thu hút đầu tư của thành phố với Đoàn công tác Tập đoàn Sumitomo. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên khẳng định, Cần Thơ luôn sẵn sàng đón tiếp các tập đoàn kinh tế hàng đầu Nhật Bản. Giới thiệu về tiềm năng địa phương, Theo ông Trương Cảnh Tuyên, Cần Thơ hiện có diện tích tự nhiên hơn 6.360 km2 và quy mô dân số trên 4,2 triệu người. Là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thành phố sở hữu vị trí chiến lược về giao thông, logistics và liên kết vùng.

Đến cuối năm 2025, quan hệ hợp tác giữa Cần Thơ và Nhật Bản đã đạt được nhiều kết quả thực thiết thực với 13 dự án FDI, tổng vốn đăng ký khoảng 1,65 tỷ USD, tiêu biểu là Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn II và Trung tâm thương mại AEON Mall. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa từ Cần Thơ sang Nhật Bản năm 2025 đạt 282,9 triệu USD với các mặt hàng chủ lực như gạo chất lượng cao, thủy sản và may mặc.

Thông tin về quy hoạch hạ tầng công nghiệp, ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh, thành phố đã phê duyệt định hướng phát triển thêm 27 khu công nghiệp, trong đó có 15 khu diện tích trên 500 ha được phân chia theo 3 phân vùng trọng điểm. Phân vùng trung tâm dự kiến phát triển 7 khu công nghiệp với tổng diện tích 7.200 ha tại các xã Phú Hữu, Tân Bình, Tân Phước Hưng, Vĩnh Viễn; tiêu biểu như Khu công nghiệp Phú Hữu (1.100 ha) và Phú Tân (890 ha).

Phân vùng phía Bắc tập trung 5 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 5.629 ha, trong đó lớn nhất là Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh 5 (2.550 ha). Phân vùng Đông Nam gồm 3 khu công nghiệp với tổng diện tích 3.050 ha, nổi bật là Khu công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ Phú Mỹ (1.500 ha). Đây là những khu vực có lợi thế tiếp giáp các tuyến giao thông huyết mạch như cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, Quốc lộ 1, cảng nước sâu Trần Đề và sân bay quốc tế Cần Thơ.

Nhằm giải quyết băn khoăn của nhà đầu tư về môi trường sống và giải trí, ông Trương Cảnh Tuyên nói Cần Thơ đang quy hoạch 5 sân golf hiện đại tại các vị trí đắc địa, gần các khu công nghiệp trọng điểm để phục vụ cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài. Theo Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, trước đây việc triển khai sân golf gặp khó khăn do chính sách bảo vệ đất lúa, nhưng với sự thay đổi trong chính sách của Chính phủ, Cần Thơ hiện đang quyết liệt mời gọi đầu tư vào lĩnh vực này để nâng cao chất lượng môi trường sống cho chuyên gia quốc tế. Thành phố cam kết đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Sumitomo nghiên cứu, triển khai các dự án lâu dài, đặc biệt là những dự án sử dụng công nghệ cao, sạch và tiết kiệm năng lượng.

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Nguyễn Tuấn Anh nhắc lại rằng, đây đã là lần thứ ba thành phố làm việc cùng Tập đoàn Sumitomo, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cả hai bên.

Ông Nguyễn Tuấn Anh khẳng định, sau quá trình thảo luận, thành phố Cần Thơ hoàn toàn đáp ứng được các tiêu chí khắt khe mà tập đoàn đưa ra, bao gồm quỹ đất rộng trên 500 ha, thủ tục hành chính thông thoáng và các chính sách hỗ trợ đầu tư ưu đãi.

Sau khi hợp nhất 3 đơn vị hành chính cũ, Cần Thơ mới không chỉ duy trì mà còn củng cố vững chắc vai trò là trung tâm giáo dục, y tế và hạ tầng giao thông của toàn vùng. Việc đầu tư vào Cần Thơ – trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long – chính là "đích đến rất gần" cho quyết định chiến lược của tập đoàn tại miền Nam.

Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh, sự góp mặt của Sumitomo cùng với các đơn vị như VSIP sẽ tạo ra một hệ sinh thái hạ tầng công nghiệp đa dạng, thúc đẩy sự cạnh tranh lành mạnh và tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp thứ cấp. Lãnh đạo thành phố đề nghị Tập đoàn Sumitomo nghiên cứu kỹ lưỡng các vị trí khảo sát thực địa để sớm có quyết định đầu tư chính thức, góp phần đưa Cần Thơ trở thành điểm sáng về phát triển công nghiệp hiện đại và bền vững. Thành ủy Cần Thơ sẽ chỉ đạo sát sao các sở, ngành liên quan để đảm bảo quá trình tìm hiểu và triển khai dự án của tập đoàn diễn ra thuận lợi nhất.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ chụp ảnh chung với Đoàn công tác Tập đoàn Sumitomo. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Theo chương trình làm việc, trong chiều ngày 27/1 và ngày 28/1, Đoàn công tác của Tập đoàn Sumitomo sẽ tiến hành khảo sát thực địa tại một loạt các địa điểm chiến lược bao gồm: Khu công nghiệp Phú Hữu, Phú Tân, Tân Bình, Bình Thành; Khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ Phú Mỹ; Khu công nghiệp Trần Đề 2 và Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ./.