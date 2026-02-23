Cần Thơ: Lan tỏa phong trào vì đô thị xanh, bền vững

Ông Trần Chí Hùng đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa của việc trồng và bảo vệ cây xanh; tổ chức thực hiện phong trào một cách thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; gắn với xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân thành phố tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây; mỗi người trồng thêm một cây xanh, mỗi cơ quan, đơn vị, khu dân cư xây dựng thêm một mảng xanh để thành phố ngày càng xanh hơn, đẹp hơn và đáng sống hơn.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ trồng cây tại buổi lễ. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

“Đối với một đô thị trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long như Cần Thơ, phát triển hệ thống cây xanh còn là giải pháp thiết thực để thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại. Tết trồng cây vì vậy không chỉ là hoạt động đầu xuân mang ý nghĩa truyền thống, mà còn là hành động cụ thể, thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững của thành phố” - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Trần Chí Hùng nói.

Theo ông Nguyễn Công Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hòa, địa phương cam kết phát triển, giữ gìn cây xanh được trồng trên địa bàn tại lễ phát động của thành phố hôm nay. Đồng thời, địa phương luôn quan tâm, xây dựng, tuyên truyền công tác bảo vệ và trồng cây xanh rộng khắp trong nhân dân; trở thành ý thức xây dựng cuộc sống trên địa bàn xanh, sạch, đẹp.

Năm 2026, thành phố tập trung việc lập quy hoạch rừng một cách nhất quán và mở rộng hơn, kết hợp với phát triển kinh tế rừng và sinh kế bền vững cho cộng đồng. Thành phố cũng định hướng trồng rừng bền vững ở vùng mới có thể tập trung vào rừng phòng hộ ven biển, rừng ngập mặn, kết hợp ứng phó với biến đổi khí hậu và khai thác lợi ích kinh tế, môi trường lâu dài.

Từ đó, hoạt động góp phần nâng độ che phủ rừng lên mức cao và tăng tính bền vững môi trường bằng các hoạt động trồng và chăm sóc rừng, cây xanh tích cực. Bằng việc tăng mật độ và đa dạng cây rừng, chính quyền địa phương khuyến khích trồng nhiều loài bản địa phù hợp với điều kiện sinh thái như tràm, đước, bần; cũng như ưu tiên mô hình vừa bảo vệ môi trường, vừa tạo thu nhập.

Thành phố áp dụng chính sách hỗ trợ và cộng đồng hóa trong trồng rừng như huy động nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, xã hội hóa, dự án quốc tế, tăng vai trò cộng đồng trong bảo vệ, chăm sóc rừng sau trồng; đặc biệt mở rộng rừng ngập mặn giúp chống xói lở ven biển, điều hòa nước, tăng khả năng chống bão lụt; ứng dụng các giải pháp thiên nhiên kết hợp vùng ven biển sau sáp nhập.

Năm 2025, thành phố triển khai nhiều hoạt động trồng rừng và cây xanh ở các địa bàn. Hiện địa phương đã trồng hơn 150 nghìn cây phân tán, góp phần tăng độ che phủ xanh đô thị và nông thôn; phối hợp trồng gần 2 ha rừng ngập mặn bảo vệ bờ biển, trồng hàng nghìn cây đước ứng phó biến đổi khí hậu và xói lở bờ biển…/.