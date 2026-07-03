Cần Thơ hợp tác với đối tác Hàn Quốc về phát triển đô thị, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp xanh

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Giáo sư Kim Hak-Min cho biết đoàn công tác mong muốn thúc đẩy hợp tác với Cần Thơ trên 3 nhóm lĩnh vực lớn gồm giao lưu văn hóa, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và khởi động, đẩy mạnh các dự án hợp tác đã có với Cần Thơ từ trước. Giáo sư chia sẻ, ông có khoảng 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo tại Hàn Quốc. Tại Việt Nam, ông đã trực tiếp tham gia vào hai dự án quan trọng là Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại Cần Thơ và Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc tại Hà Nội. Vào tháng 6/2026, Giáo sư đã có cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn để trao đổi, đề xuất các giải pháp đưa Việt Nam trở thành quốc gia đổi mới sáng tạo.

Giáo sư đề xuất xây dựng nền tảng hợp tác khu vực, tích hợp giữa chính quyền - trường đại học - doanh nghiệp. Theo ông, việc tăng cường liên kết giữa Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang sẽ góp phần hình thành một cực tăng trưởng mới, tạo nền tảng để vùng Đồng bằng sông Cửu Long phát triển mạnh hơn trong giai đoạn tới. Giáo sư cũng gợi mở ba trụ cột đổi mới sáng tạo mà Cần Thơ có thể quan tâm, gồm: đổi mới sáng tạo trong sản xuất và công nghệ số chất lượng cao; đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ sinh học; đổi mới sáng tạo liên quan đến quản lý nước và nông nghiệp nâng cao. Nếu biết tận dụng tốt hạ tầng hiện có, trí tuệ và sự nhiệt huyết của người dân sẽ có thể rút ngắn quá trình phát triển, sớm đạt được những bước tiến quan trọng. Giáo sư cũng cam kết sẽ tập hợp các chuyên gia Hàn Quốc để cùng nghiên cứu, xây dựng một bản quy hoạch tổng thể cho khu vực.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ bày tỏ vui mừng đón tiếp Giáo sư Kim Hak-Min cùng đoàn công tác thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ; gửi lời cảm ơn những đóng góp của Giáo sư trong 12 năm qua đối với thành phố. Chuyến thăm này có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với sự phát triển của Cần Thơ mà còn góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Thời gian tới, thành phố rất mong nhận được sự hỗ trợ, tư vấn của Giáo sư Kim Hak-Min và các thành viên đoàn công tác để hỗ trợ thành phố phát triển kinh tế, xã hội. Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo đơn vị chuyên môn tổng hợp báo cáo chi tiết về nội dung buổi làm việc cũng như định hướng hợp tác trong thời gian tới đối với Giáo sư Kim Hak-Min và đoàn công tác, trên cơ sở đó nghiên cứu các lĩnh vực, dự án cụ thể hợp tác với các đối tác Hàn Quốc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Tại buổi làm việc, thành phố cũng thông tin các lĩnh vực Cần Thơ đang xúc tiến, mời gọi đầu tư vào địa bàn để đoàn nghiên cứu. Đồng thời, cung cấp 5 nội dung về các dự án, chương trình phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số mà thành phố dự kiến triển khai năm 2026; các dự án ứng dụng AI trên địa bàn giai đoạn 2026-2030; các nhiệm vụ và dự án triển khai đô thị thông minh giai đoạn 2026-2030; xây dựng danh mục dự án trọng điểm đề xuất đặt hàng các cơ quan, tổ chức, công ty, trong đó có nhiều lĩnh vực đối tác Hàn Quốc quan tâm như môi trường, biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo, sản xuất nông nghiệp; danh mục nhu cầu công nghệ của thành phố Cần Thơ trong giai đoạn 2026-2030.

Thông tin với đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, Cần Thơ có vị trí chiến lược quan trọng về giao thông và liên kết vùng. Hệ thống hạ tầng giao thông, logistics ngày càng hoàn thiện, môi trường đầu tư, kinh doanh không ngừng được cải thiện. Hiện nay, thành phố đang xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, công nghệ bán dẫn, trung tâm dữ liệu và các mô hình đô thị thông minh. Đây đều là những lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh, thúc đẩy triển vọng hợp tác trong thời gian tới. Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển, Cần Thơ mong muốn thời gian tới sẽ cùng các đối tác Hàn Quốc tập trung thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm gồm: phát triển hạ tầng và logistics hiện đại, phát triển công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ, hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cùng với đó là hợp tác phát triển nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế xanh, tăng cường giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao…

Đến nay, Hàn Quốc có 14 dự án đầu tư trực tiếp tại Cần Thơ với tổng vốn đăng ký khoảng 316 triệu USD. Các dự án tập trung trong các lĩnh vực chế biến, chế tạo, thương mại, dịch vụ, logistics và bất động sản. Đặc biệt, Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (KVIP) là một mô hình hợp tác tiêu biểu trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ; là cầu nối thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường hợp tác về đổi mới sáng tạo giữa hai nước./.