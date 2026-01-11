Báo Ảnh Việt Nam

Cần Thơ hoàn thiện phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa chính thức ban hành Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 10/1/2026, phê duyệt danh sách ấp, khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ấp, khu vực đặc biệt khó khăn; xã, phường vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xã khu vực I, II, III trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026 - 2030. Đây là văn bản pháp lý quan trọng đánh dấu bước hoàn thiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương sau khi hoàn tất quá trình sáp nhập hành chính và chuyển sang vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mới.

Theo quyết định mới, trong 5 năm tới, thành phố Cần Thơ có 38 xã, phường vùng đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó có 8 xã thuộc khu vực I, 11 xã khu vực II và 19 xã thuộc khu vực III. Thành phố có 406 ấp, khu vực được xác định thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số; trong số này có 164 ấp, khu vực thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Các địa phương tập trung đông đồng bào dân tộc với điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều thách thức phần lớn nằm ở các xã khu vực III điển hình như: xã Kế Sách, xã Lâm Tân hay các phường Vĩnh Châu, Vĩnh Phước. Các xã, phường này có tỷ lệ thôn, ấp đặc biệt khó khăn vẫn chiếm số lượng lớn (từ 10 đến 19 thôn/xã), đòi hỏi các nguồn lực đầu tư đặc thù từ ngân sách thành phố trong giai đoạn mới.

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ xác định danh sách mới sẽ đóng vai trò là cơ sở pháp lý nền tảng để xác định địa bàn thực hiện các chính sách dân tộc, an sinh xã hội và phát triển kinh tế xuyên suốt đến năm 2030. Đồng thời, cơ chế quản lý cũng được thiết kế theo hướng linh hoạt, cho phép các cơ quan chức năng rà soát, điều chỉnh nếu tiếp tục phát sinh các hoạt động chia tách, sáp nhập địa giới hành chính trong tương lai, đảm bảo quyền lợi của người dân không bị gián đoạn trước những thay đổi về tổ chức bộ máy./.

