Cần Thơ đề xuất hợp tác với doanh nghiệp Nga trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, nông nghiệp
Cùng tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội và ông Phạm Phú Bình, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga.
Tại buổi làm việc, ông Yatskin Andrey Vladimirovich bày tỏ vui mừng khi đến thăm Cần Thơ; đồng thời đánh giá cao tốc độ phát triển kinh tế của thành phố, hệ thống giao thông đường bộ tốt, có cảng Cái Cui; khẳng định đây là những mối quan tâm lớn của các nhà đầu tư Nga. Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga cho rằng các nhà đầu tư và doanh nghiệp Nga rất quan tâm tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại đây, trong đó có du lịch; đồng thời bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác trực tiếp giữa các địa phương của Nga với các địa phương của Việt Nam.
Thông tin tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng cho biết, dự kiến năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt 8,3%, quy mô nền kinh tế chạm mốc khoảng 321.070 tỷ đồng. Cần Thơ có vị trí chiến lược trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với lợi thế đường thủy nội địa, tiềm năng kinh tế biển, hệ thống giao thông đường bộ và đường cao tốc cơ bản đang hoàn thiện, cùng với sân bay quốc tế và cảng biển. Thành phố là địa phương xuất khẩu lúa gạo và thủy sản lớn thứ hai cả nước, có thế mạnh rất lớn về nông nghiệp.
Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết, kim ngạch xuất khẩu của thành phố sang Liên bang Nga trong 10 tháng năm 2025 còn khiêm tốn, với khoảng 2,52 triệu USD, với các mặt hàng chủ yếu là dược phẩm, thuốc thú y. Ông Lê Quang Tùng bày tỏ mong muốn, các mặt hàng thế mạnh như lúa gạo, thủy, hải sản của địa phương sẽ được xuất khẩu sang Nga nhiều hơn; hai bên thúc đẩy các đoàn xúc tiến đầu tư, thương mại, nhất là tới cộng đồng doanh nghiệp Nga trong một số lĩnh vực như năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu nông sản, thủy sản, công nghiệp hỗ trợ sản xuất công nghệ cao và vật liệu; đồng thời, kết nối địa phương của Liên bang Nga để thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, trao đổi văn hóa.
Để thúc đẩy hợp tác du lịch, thương mại..., lãnh đạo thành phố Cần Thơ đề cập đến việc xem xét mở đường bay thẳng từ thành phố Cần Thơ đến các địa phương của Liên bang Nga, nhất là những vùng mà người dân Nga quan tâm đến khí hậu nhiệt đới, văn hóa đặc trưng của Cần Thơ; đồng thời khẳng định cam kết của thành phố trong cải thiện môi trường đầu tư, tạo lập môi trường minh bạch, ổn định, thuận lợi nhất.Trước đó, tháng 5/2025, Trường Đại học Nam Cần Thơ đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với tổ chức Amarizz LLC (Liên bang Nga) trong lĩnh vực giáo dục đào tạo sinh viên y khoa quốc tế, mở rộng hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học./.