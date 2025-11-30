Cần Thơ đề xuất hợp tác với doanh nghiệp Nga trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, nông nghiệp

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Cùng tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội và ông Phạm Phú Bình, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga.

Tại buổi làm việc, ông Yatskin Andrey Vladimirovich bày tỏ vui mừng khi đến thăm Cần Thơ; đồng thời đánh giá cao tốc độ phát triển kinh tế của thành phố, hệ thống giao thông đường bộ tốt, có cảng Cái Cui; khẳng định đây là những mối quan tâm lớn của các nhà đầu tư Nga. Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga cho rằng các nhà đầu tư và doanh nghiệp Nga rất quan tâm tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại đây, trong đó có du lịch; đồng thời bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác trực tiếp giữa các địa phương của Nga với các địa phương của Việt Nam.

Thông tin tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng cho biết, dự kiến năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt 8,3%, quy mô nền kinh tế chạm mốc khoảng 321.070 tỷ đồng. Cần Thơ có vị trí chiến lược trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với lợi thế đường thủy nội địa, tiềm năng kinh tế biển, hệ thống giao thông đường bộ và đường cao tốc cơ bản đang hoàn thiện, cùng với sân bay quốc tế và cảng biển. Thành phố là địa phương xuất khẩu lúa gạo và thủy sản lớn thứ hai cả nước, có thế mạnh rất lớn về nông nghiệp.