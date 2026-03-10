Cần Thơ đẩy mạnh hợp tác giáo dục và y tế với các cơ sở của Pháp

Ông Etienne Ranaivoson, Tổng lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh, trao đổi với lãnh đạo thành phố Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ vui mừng khi đến thăm thành phố Cần Thơ, một trong những thành phố phát triển năng động ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tổng Lãnh sự mong muốn sẽ thiết lập mối quan hệ mật thiết hơn với các địa phương trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là thành phố Cần Thơ, ưu tiên hàng đầu là thúc đẩy hợp tác lĩnh vực y tế và giáo dục.

Ông Etienne Ranaivoson nhấn mạnh, y tế là một trong những lĩnh vực hợp tác lâu đời giữa Pháp và Việt Nam. Đã có hơn 3.500 y bác sĩ Việt Nam từng học tập hoặc làm việc tại Pháp. Phát huy kết quả đạt được, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục làm cầu nối để thúc đẩy, củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác này trong thời gian tới. Trên lĩnh vực giáo dục, ông Etienne Ranaivoson cho biết sẽ tăng cường kết nối để có thêm nhiều tình nguyện viên tham gia giảng dạy tiếng Pháp tại Cần Thơ và sẵn sàng liên kết, có thêm nhiều sinh viên Cần Thơ đến học tập và làm việc tại Pháp.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Về hợp tác cấp địa phương, thời gian qua, mối quan hệ giữa thành phố Cần Thơ với 2 thành phố của Pháp là Nice và La Seyne-sur-Mer đã tạo nên những nhịp cầu văn hóa, y tế và giáo dục rất thiết thực. Mối quan hệ hợp tác phát triển giữa các thành phố của Pháp với Cần Thơ trên nhiều lĩnh vực sẽ được thúc đẩy hơn nữa sau chuyến công tác lần này.



Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ kỳ vọng sẽ có thêm nhiều chương trình giao lưu, trao đổi tình nguyện viên đến giảng dạy tiếng Pháp và các môn khoa học bằng tiếng Pháp tại Cần Thơ. Với hệ thống 8 trường Đại học và trên 80 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn, lãnh đạo thành phố mong Tổng Lãnh sự tiếp tục làm cầu nối, hỗ trợ Cần Thơ liên kết với các cơ sở giáo dục của Pháp để mở thêm nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ mong rằng, ông Etienne Ranaivoson sẽ tiếp tục làm cầu nối để các doanh nghiệp Pháp tìm hiểu và đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của thành phố như, công nghiệp, chế biến nông sản chất lượng cao, du lịch sinh thái và tăng trưởng xanh. Cần Thơ tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến, cung cấp thông tin cơ hội đầu tư, kêu gọi doanh nghiệp Pháp thực hiện đầu tư tại thành phố.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Thành phố Cần Thơ đã và đang đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực. Trên địa bàn hiện có 1 dự án đầu tư FDI, vốn đăng ký 78.125 USD và 2 dự án đầu tư vốn ODA. Hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân được tăng cường thông qua các dự án: Nâng cao năng lực, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ đời sống, tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội thành phố; hội thảo định hướng phát triển giảng dạy Tiếng Pháp trên địa bàn thành phố Cần Thơ; chương trình giao lưu văn nghệ bằng Tiếng Pháp “Rencontre en mars”; ngày hội Pháp ngữ cấp Tiểu học.../.