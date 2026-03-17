Cần Thơ đặt mục tiêu tăng số lượng xã, phường không ma túy

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ trao Giấy chứng nhận xã, phường không có ma túy năm 2025. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Hội nghị nhằm đánh giá những nỗ lực trong việc chuyển hóa địa bàn, đồng thời quán triệt các giải pháp căn cơ nhằm ngăn chặn triệt để nguồn gốc phát sinh tội phạm ma túy, hướng tới xây dựng thành phố Cần Thơ văn minh, an toàn.

Đại tá Huỳnh Hoài Hận, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác xây dựng địa bàn không ma túy đã đạt được những bước tiến đột phá. Tính đến cuối năm 2025, Hội đồng thành phố đã xét duyệt và đề nghị công nhận 25 trên tổng số 103 xã, phường đạt tiêu chuẩn không ma túy, chiếm 24,3%. Đây là những địa bàn đã thực hiện nghiêm túc phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, không để sót lọt diện quản lý ngay tại cơ sở.

Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Song song với việc chuyển hóa địa bàn, lực lượng Công an thành phố phát huy vai trò nòng cốt, đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy. Trong năm 2025, các lực lượng chức năng phát hiện 506 vụ, bắt giữ 1.149 đối tượng, thu giữ 4,5kg ma túy các loại, hơn 1.000 viên ma túy tổng hợp và hơn 500 gram heroin. Nhiều chuyên án lớn được triệt phá thành công, điển hình như, vụ bắt giữ 7 đối tượng tàng trữ 2,22 kg ma túy và vũ khí quân dụng tại phường Hưng Phú vào tháng 6/2025 hay vụ phối hợp với Công an tỉnh An Giang, Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá các đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh, thu giữ lần lượt 23 kg và hơn 5 kg ma túy.

Đặc biệt, công tác rà soát và giải quyết các điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy được thực hiện triệt để, xóa bỏ hoàn toàn 37 điểm phức tạp trên địa bàn thành phố. Mô hình “4+1” (1 đối tượng được 4 lực lượng phối hợp quản lý) đã chứng minh hiệu quả trong việc kiểm soát 5.983 diện đối tượng liên quan, giúp nâng cao tỷ lệ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng tiến bộ, có việc làm ổn định.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu, các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để duy trì kết quả đạt được, đồng thời tập trung mọi nguồn lực cho chỉ tiêu 26 xã, phường và phấn đấu đạt mục tiêu vượt mức 31 địa bàn không ma túy trong năm 2026. Lãnh đạo UBND thành phố nhấn mạnh việc xây dựng địa bàn không ma túy phải lấy phòng ngừa là chính, tiến hành đồng bộ, liên tục với các giải pháp vững chắc, bám sát tình hình cụ thể của từng địa phương theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu này, ông Nguyễn Văn Khởi đề nghị, Công an thành phố chủ trì, phối hợp các ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy với nội dung và hình thức phù hợp từng nhóm đối tượng, nhất là thanh thiếu niên, công nhân lao động tại các khu công nghiệp. Việc tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, Internet và mạng xã hội như, Zalo, Facebook, ứng dụng VNeID vào công tác tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên để hình thành mạng lưới tuyên truyền viên rộng khắp từ cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu, các lực lượng chức năng thường xuyên rà soát, thống kê chính xác người sử dụng trái phép chất ma túy và người nghiện trên địa bàn. Các địa phương quản lý chặt chẽ số đối tượng còn ở ngoài xã hội, đặc biệt là trường hợp có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá”, chủ động vận động gia đình đưa đi cơ sở chữa bệnh hoặc lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc, không để đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hay gây dư luận bức xúc trong nhân dân.

Ngành Y tế khẩn trương tham mưu kiện toàn các Trạm Y tế cấp xã đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng, chú trọng thực hiện hiệu quả phác đồ điều trị cắt cơn, giải độc. Công tác quản lý sau cai nghiện cần được chú trọng thông qua hoạt động trợ giúp tâm lý, hỗ trợ thủ tục pháp lý và giới thiệu việc làm.

Lực lượng Công an tiếp tục triển khai biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình trên không gian mạng, triệt xóa tận gốc rễ đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy. Việc kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp, y tế phải được duy trì nghiêm ngặt, kịp thời chấn chỉnh sơ hở để các đối tượng không thể lợi dụng sản xuất trái phép chất ma túy.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Khởi khẳng định, với sự đồng lòng và quyết tâm cao, Cần Thơ đặt kỳ vọng hoàn thành sớm lộ trình xây dựng địa bàn sạch ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã tặng Bằng khen, Giám đốc Công an thành phố tặng Giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng địa bàn xã, phường không ma túy./.