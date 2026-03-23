Cần Thơ đặt mục tiêu khoa học, công nghệ đóng góp 17,5% GRDP năm 2026

Thành phố Cần Thơ đảm bảo dành ít nhất 1% tổng chi ngân sách cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo kế hoạch, Cần Thơ đặt mục tiêu đưa tỷ trọng đóng góp của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt mức 17,5%. Đồng thời, chỉ số năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) phấn đấu đóng góp 50% vào tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, thành phố tập trung phát triển hạ tầng số với mục tiêu tỷ lệ phủ sóng mạng 5G đạt trên 70% và trên 80% hộ gia đình có thể tiếp cận Internet băng rộng cáp quang tốc độ 1Gb/s. Cần Thơ cũng quyết tâm duy trì vị trí trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII).

Về nguồn lực, thành phố đảm bảo dành ít nhất 1% tổng chi ngân sách cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Song song đó, 100% cán bộ, công chức, viên chức sẽ được bồi dưỡng kỹ năng số căn bản để làm chủ công nghệ trong quản lý và điều hành.

Kế hoạch của UBND thành phố Cần Thơ nhấn mạnh việc chuyển đổi số toàn diện trên cả ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Trong phát triển chính quyền số, thành phố Cần Thơ đặt mục tiêu 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến toàn trình.

Trong phát triển chính quyền số, thành phố đặt mục tiêu 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến toàn trình. Cần Thơ cũng hướng tới tỷ lệ giao dịch hành chính "phi tiếp xúc" đạt trên 80% và số hóa hoàn toàn hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Đối với kinh tế số, Cần Thơ phấn đấu đạt tỷ trọng tối thiểu 14,5% trong GRDP. Thành phố sẽ đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, hợp đồng điện tử và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt đạt tỷ lệ 80% trên địa bàn.

Trong lĩnh vực xã hội số, mục tiêu được đặt ra là 95% dân số trưởng thành có tài khoản thanh toán ngân hàng và 95% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân. Đặc biệt, lĩnh vực giáo dục sẽ được chú trọng với 100% trường học phổ thông triển khai nền tảng quản trị số và học bạ điện tử.

Để thực hiện thành công kế hoạch, UBND thành phố yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải tiên phong, trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm về kết quả chuyển đổi số tại địa phương, đơn vị. Thành phố sẽ ưu tiên triển khai các dự án có tính lan tỏa cao trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp, du lịch và quản trị đô thị thông minh.

Bên cạnh nguồn lực ngân sách, Cần Thơ khuyến khích các mô hình hợp tác công - tư (PPP) trong đầu tư hạ tầng số và các trung tâm đổi mới sáng tạo. Các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là Đoàn Thanh niên, được đề nghị phát huy vai trò nòng cốt trong các "Tổ Công nghệ số cộng đồng" và phong trào "Bình dân học vụ số" để phổ cập kỹ năng số đến từng người dân.

Việc ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tạo động lực đột phá để Cần Thơ sớm trở thành đô thị thông minh, hiện đại và phát triển bền vững trong giai đoạn mới./.