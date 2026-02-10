Cần Thơ đảm bảo thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2026

Đó là: Nghị quyết quy định nội dung chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa do địa phương quản lý trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn thành phố; Nghị quyết về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 thành phố Cần Thơ...

Tại kỳ họp, Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị cũng đã được thông qua. Theo đó, Dự án được điều chỉnh giảm một số hạng mục đầu tư, đồng thời bổ sung một số hạng mục mới. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 8.971,238 tỷ đồng; thời gian thực hiện Dự án được điều chỉnh từ năm 2016 đến hết ngày 31/12/2028.



Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu ngay sau kỳ họp, cả hệ thống chính trị thành phố tiếp tục quán triệt, học tập, thể chế hóa, cụ thể hóa, thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng; huy động mọi nguồn lực, khai thác mọi động lực; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội lần thứ XIV cũng như Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra; tiếp tục chuẩn bị chu đáo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 diễn ra vào ngày 15/3 tới.



Trên cơ sở các nghị quyết vừa được HĐND thành phố thông qua, ông Đồng Văn Thanh đề nghị UBND thành phố, các sở, ngành, địa phương phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức tuyên truyền sâu rộng, triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định các nghị quyết, chính sách và đảm bảo bố trí đủ, kịp thời nguồn lực ngân sách để thực hiện. Trong đó, quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân nguồn vốn đầu tư công đã được HĐND thành phố phân bổ; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tiếp tục thực hiện hoàn thành các dự án trọng điểm như: Dự án Bệnh viện Ung Bướu; cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ; sớm trình HĐND thành phố phân bổ chi tiết vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương đối với số vốn còn lại, để đảm bảo thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2026 và đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu đầu tư phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.