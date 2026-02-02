Cần Thơ: Đặc sắc Chương trình nghệ thuật Tết Quân dân năm 2026

Tiết mục văn nghệ tại chương trình. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN Tại chương trình, các đại biểu, nhân dân và du khách được thưởng thức các tiết mục văn nghệ với chủ đề: “Nghĩa Đảng, lòng dân” ca ngợi Đảng, Bác Hồ, những bài hát cách mạng, thể hiện tình quân dân gắn bó. Bên cạnh đó, chủ đề: “Sức mạnh Quân dân bước vào kỷ nguyên mới” qua những tiết mục nghệ thuật rực rỡ, đa sắc màu và không kém phần trẻ trung, năng động thể hiện khí thế, quyết tâm, khát vọng đưa Cần Thơ ngày càng phát triển trong kỷ nguyên mới.

Đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực cố gắng và kết quả của Tết Quân dân năm 2026, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố, cho rằng, sự nỗ lực của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Tết Quân dân, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang các cấp; sự đồng hành, trách nhiệm cộng đồng của các doanh nghiệp đã chung tay đem lại cái Tết ấm áp, trọn vẹn nghĩa tình quân - dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần vững mạnh trên địa bàn thành phố. Tết Quân dân 2026 đã lan tỏa sâu rộng, tiếp thêm sinh khí mới, thêm niềm tin và hy vọng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng và nhân dân về một năm mới thành công và phát triển.

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận học bổng và xe đạp tại chương trình. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN Chủ tịch UBND thành phố kêu gọi Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, chung tay, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương Cần Thơ phát triển, văn minh, giàu đẹp, xứng tầm với đô thị trung tâm vùng. Đồng thời, mong muốn Tết Quân dân tiếp tục được lan tỏa với nhiều cách làm hay, sáng tạo, đổi mới để đem lại cái Tết vui tươi, ấm áp. Cấp ủy, chính quyền các địa phương, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay với UBND thành phố tiếp tục quan tâm, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để bà con nhân dân có một cái tết trọn vẹn, nghĩa tình.

Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, cho biết, trong những ngày diễn ra các hoạt động Tết Quân dân, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo thành phố, sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang các cấp; sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và sự tham gia của đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn, nhiều công trình, phần việc, đem lại hiệu quả thiết thực đã được thực hiện.

Cụ thể, có 3.500m đường giao thông nông thôn được nâng cấp, mở rộng; xây mới 4 cây cầu; phát quang, vệ sinh, sắp xếp hành lang lộ giới, trồng cột cờ, trang trí cụm đèn hoa các tuyến đường với chiều dài hơn 5 km. Khám bệnh, tặng quà, cấp phát thuốc miễn phí cho 2.100 lượt người dân. Sửa chữa và xây mới 27 căn nhà Đại đoàn kết, nhà Đồng đội, nhà Tình nghĩa. Tặng 2.100 phần quà cho người nghèo và gia đình chính sách. Tặng 60 chiếc xe đạp và 160 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Xây dựng Phòng thực hành phục vụ giảng dạy tại Trường Trung học Cơ sở Hòa Tú 1. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động trên 110 tỷ đồng, trong đó, nguồn xã hội hóa là trên 10 tỷ đồng.

Tết Quân dân năm 2026 còn tổ chức giao lưu giữa đoàn viên, thanh niên thành phố với các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Ngày hội những người anh hùng nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống; tổ chức giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao như Hội thi Duyên dáng áo dài, áo bà ba; Hội thi gói bánh tét, trưng bày mâm cỗ ngày Tết./.