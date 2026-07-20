Cần Thơ bàn các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN

* Giải ngân nằm áp chót cả nước

Theo ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, vấn đề giải ngân vốn đầu tư công của thành phố đang gặp rất nhiều khó khăn. Trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân của thành phố Cần Thơ chỉ đạt 16% kế hoạch, xếp hạng thứ 33/34 tỉnh thành của cả nước, chỉ đứng trên tỉnh Cao Bằng.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN

Theo ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ, năm 2026, tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước được giao là 19.616,3 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách địa phương là 12.325,9 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương là 7.290,4 tỷ đồng.

Đến ngày 16/7/2026 giá trị giải ngân của thành phố Cần Thơ là 4.223,299 tỷ đồng, đạt 21,53% so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; trong đó, vốn ngân sách địa phương giải ngân là 2.628,185 tỷ đồng, đạt 21,32%, vốn ngân sách Trung ương là 1.595,114 tỷ đồng, đạt 21,88%.

Cấp thành phố có 22 chủ đầu tư, giải ngân được 2.293,697 tỷ đồng, đạt 17,83% kế hoạch; trong đó, có 5 chủ đầu tư giải ngân với số vốn là 21,499 tỷ đồng, đạt tỷ lệ từ 50% trở lên. Có 4 chủ đầu tư giải ngân với số vốn là 1.624,696 tỷ đồng, đạt tỷ lệ giải ngân dưới 50% và cao hơn mức bình quân của thành phố 21,53%. Có 13 chủ đầu tư giải ngân với số vốn là 647,503 tỷ đồng, đạt tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân của thành phố 21,53%.

Cấp xã, phường có 103 chủ đầu tư, giải ngân được 1.301,196 tỷ đồng, đạt 25,75% kế hoạch; trong đó, có 15 chủ đầu tư giải ngân với số vốn là 224,576 tỷ đồng, đạt tỷ lệ giải ngân trên 50%; Có 48 chủ đầu tư giải ngân với số vốn là 761,403 tỷ đồng, đạt tỷ lệ giải ngân dưới 50% và cao hơn mức bình quân của thành phố 21,53%; Có 40 chủ đầu tư giải ngân với số vốn là 315,217 tỷ đồng, đạt tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân của thành phố 21,53%.

Về tình hình giải ngân các dự án trọng điểm thành phố, tổng số dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm, liên vùng, dự án có tổng mức đầu tư từ 100 tỷ đồng trở lên trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 68 dự án, với tổng kế hoạch vốn 12.893,718 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 65,73% trên tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Đến nay, giá trị giải ngân được 2.112,536 tỷ đồng, đạt 16,38% so với kế hoạch giao chi tiết…

Về nguyên nhân, theo ông Lê Thanh Tâm, nguyên nhân giải ngân chậm được chia làm 2 nhóm chính: Nhóm khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Nhóm khó khăn do khan hiếm nguồn vật liệu xây dựng có nguy cơ dẫn đến điều chỉnh đơn giá vật tư, nhân công, máy thi công.

Đối với ngân sách trung ương, theo ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ, trong năm 2026, Ban được giao tổng vốn là 6.724 tỷ đồng. Đến nay, Ban đã giải ngân được gần 1.600 tỷ, đạt khoảng 24%. Có 2 dự án được bố trí nguồn vốn lớn nhưng tiến độ giải ngân chậm làm ảnh hưởng đến tình hình giải ngân chung đó là Dự án cao tốc Châu đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng thành phần 3 và thành phần 4.

Ông Cường đề xuất UBND thành phố khẩn trương điều chuyển vốn từ các dự án cao tốc sang Dự án Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài và dự án thành phần giải phóng mặt bằng cho Đường Vành đai phía Tây. Đối với các dự án khác chưa có khả năng giải ngân trong năm nay đề xuất điều chuyển sang các dự án kè chống sạt lở. Với việc điều chuyển này, khả năng giải ngân của Ban sẽ sáng sủa hơn trong các tháng cuối năm, đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt trên 95% trong năm 2026.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên, để cải thiện thứ hạng giải ngân vốn đầu tư công, vừa góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong năm 2026, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 326/KH-UBND phát động đợt thi đua cao điểm “90 ngày đêm hoàn thành mục tiêu giải ngân đến hết quý III năm 2026 đạt 75% kế hoạch, phấn đấu hoàn thành giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026” chào mừng ngày Quốc khánh 2/9 và ngày Toàn quốc kháng chiến 19/12.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, để đạt được mục tiêu trên thì trách nhiệm của các chủ đầu tư, các sở ngành, xã phường, và trách nhiệm của Thường trực UBND thành phố là rất lớn. Việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vừa góp phần cải thiện thứ hạng, vừa góp phần tăng trưởng GRDP cho thành phố trong năm 2026. Hiện nay, vấn đề khó khăn lớn nhất là khâu tổ chức thực hiện, công tác phối hợp giữa các chủ đầu tư, giữa các sở, ngành về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thủ tục về điều chỉnh giá…

* Quyết liệt các giải pháp

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết, về thủ tục đầu tư công cần phải cải thiện và thay đổi cách làm. Cụ thể là bắt đầu từ Thứ Hai tuần tới, Thường trực UBND thành phố sẽ lên lịch làm việc cùng với giám đốc các sở, ngành xem xét từng nhóm dự án, Sở Tài chính tổng hợp làm biên bản, sau đó thống nhất trình ký ngay việc điều chỉnh các dự án trong thẩm quyền của lãnh đạo UBND thành phố để rút ngắn thời phối hợp giữa các sở, ngành.

"Giám đốc các sở ngành, nhất là giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường… trong giai đoạn này cần tập trung cho công tác giải ngân về các thủ tục có liên quan đến đầu tư công của các sở ngành", Chủ tịch thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.

Đối với việc điều chỉnh vốn, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các chủ đầu tư phải rà soát thật kỹ, nhất là điều chỉnh trong nội bộ ngành. Nếu trong nội bộ không điều chỉnh được thì đề nghị giảm vốn. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính tổng hợp để trình chuyển sang vốn Trung ương hỗ trợ dự án có mục tiêu hoặc vốn hỗ trợ sạt lở cấp bách.

Về điều chỉnh giá vật tư, đối với các trường hợp chủ đầu tư giao mặt bằng chậm làm ảnh hưởng đến kế hoạch, tiến độ khởi công, triển khai của các nhà thầu chậm dẫn đến giá vật tư tăng cao thì mạnh dạn xem xét điều chỉnh giá vật tư cho phù hợp do nguyên nhân khách quan theo đúng quy định của Bộ Xây dựng.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Chủ tịch các xã, phường khẩn trương rà soát và trình các dự án đầu tư công giai đoạn 2026-2030 để thành phố xem xét, phê duyệt và bố trí vốn…

Ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài Chính TP. Cần Thơ, phát biểu. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN

Theo ông Lê Thanh Tâm, hiện nay, Sở Tài chính đã tổng hợp nhu cầu của các cơ quan, đơn vị với số vốn sau điều chỉnh là giảm 1.949,854 tỷ đồng; điều chỉnh, bổ sung khoảng 1.138 tỷ đồng cho 8 chương trình, dự án kế hoạch vốn thuộc thẩm quyền của UBND thành phố; đồng thời, điều chỉnh, bổ sung khoảng 526,035 tỷ đồng cho 6 chương trình/dự án kế hoạch vốn thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố…

Thêm vào đó, Giám đốc Sở Tài chính thành phố cũng đề xuất UBND thành phố chỉ đạo các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khẩn trương thực hiện hoàn thành các hồ sơ thủ tục đầu tư các dự án đã được UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư, trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án trước ngày 20 tháng 8 năm 2026 để làm cơ sở giao kế hoạch vốn năm 2026. Thời gian hoàn thành trong tháng 8 năm 2026.

Đồng thời, giao các sở chuyên ngành liên quan khẩn trương tổ chức thẩm định các dự án đầu tư khi nhận được hồ sơ của các chủ đầu tư; chủ động trong công tác phối hợp hoàn thiện báo cáo thẩm định, hạn chế trả hồ sơ khi chưa thật sự cần thiết; giao chủ đầu tư tăng cường phối hợp với Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố, UBND xã, phường có dự án đi qua, kịp thời giải quyết các khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng theo thẩm quyền, đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư. Giao Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND thành phố giao vốn cho các dự án khởi công mới khi đủ điều kiện.

Bên cạnh, tăng cường giám sát của chủ đầu tư đối với nhà thầu thi công, tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra thực địa công trình, tăng cường hoạt động của 7 Tổ công tác thúc đẩy giải ngân, tiếp tục đẩy mạnh mô hình “trực tiếp tại hiện trường” để xác định rõ nguyên nhân vướng mắc; trao đổi thống nhất giải pháp giải quyết; hoặc ra quyết định xử lý vướng mắc ngay tại chỗ… /.