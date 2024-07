Cần linh hoạt ứng phó phù hợp với tình hình lũ lụt

Quang cảnh ngập lụt tại Thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh trao những phần quà thiết thực hỗ trợ chính quyền và người dân huyện Chương Mỹ. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, đứng trước tình hình lũ lụt khá nghiêm trọng tại một số huyện, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo và yêu cầu rất cấp bách phải thành lập khẩn trương Ban Chỉ huy nhằm kịp thời, chủ động phối hợp công việc giữa các sở, ngành thành phố với 3 huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất.

Trong cuộc làm việc đầu tiên của Ban chỉ huy, ông Trần Sỹ Thanh yêu cầu các thành viên, các sở ngành tiếp tục xây dựng phương án cụ thể, sát với chức năng, nhiệm vụ từng đơn vị để thành phố chỉ đạo phối hợp nhất quán, xuyên suốt, kịp thời. Các thành viên Ban chỉ huy thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin, báo cáo về Tổ thường trực trước 16 giờ hàng ngày để tổng hợp báo cáo Thường trực Thành ủy chỉ đạo ngay trong ngày đối với các diễn biến lũ lụt. Việc kịp thời tổng hợp báo cáo cũng sẽ giúp cho việc trả lời, cung cấp thông tin chính thức nhất tới các cơ quan truyền thông, tránh để thông tin chậm, thất thiệt, sai bản chất về tình hình mưa lũ, gây hoang mang cho nhân dân vùng lũ lụt đang gặp rất nhiều khó khăn.



Mặc dù hiện nay các huyện trên đang rất chủ động về nhân lực, vật lực, sẵn sàng ứng phó với phương châm “4 tại chỗ” nhưng không vì thế mà chủ quan để mặc cho các huyện. Cần phải kết nối báo cáo thường xuyên để thành phố tăng cường, chi viện nếu những vùng lũ lụt, những nơi xung yếu đang cần- Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Ông Trần Sỹ Thanh yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội khẩn trương rà soát, nắm bắt nhu cầu đời sống nhân dân để sớm trình thành phố các cơ chế chính sách giúp người dân vùng lũ, đặc biệt là các hộ khó khăn, hộ nghèo, neo đơn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội và các cấp phát huy truyền thống vốn có, đẩy mạnh phong trào vận động, quyên góp để ủng hộ nhân dân những nhu yếu phẩm thiết thực nhất.



Đề cập đến vấn đề chiến lược lâu dài trong phòng chống lũ lụt, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, hàng năm thành phố đặc biệt quan tâm và phê duyệt rất sớm Phương án tổng thể phòng chống lũ lụt của cả thành phố. Các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất cũng xây dựng và phê duyệt phương án phòng chống cho riêng từng địa phương. Ngoài ra, thành phố còn nhận định trước tình hình để ban hành sớm Quyết định về Phương án cứu trợ và đảm bảo đời sống nhân dân khi có sự cố, thiên tai trên địa bàn Hà Nội năm 2024.



Tuy nhiên, theo ông Trần Sỹ Thanh, ở mỗi phương án, kịch bản về phòng chống lũ lụt phần lớn dựa trên kinh nghiệm và tình hình mưa lũ hàng năm để xây dựng. Vì vậy, có nhiều vấn đề, nhiều tình huống diễn ra không thể lường trước, không như thông lệ, thậm chí tính chất mức độ nguy hiểm hơn rất nhiều nên các ngành, địa phương cần phải linh hoạt, chủ động, sáng tạo để ứng phó sát thực tế nhất khi lũ lụt đang diễn ra ở từng thời điểm.



Ngoài việc đảm bảo đời sống cho nhân dân, canh giữ chắc chắn đê kè, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đặc biệt lưu ý tới tình hình an ninh trật tự, không để các thành phần xấu lợi dụng, trục lợi, trộm cắp tài sản của nhân dân vùng lũ lụt. Đồng thời, đề nghị Công an Hà Nội nắm tình hình an ninh chính trị, tập trung tình hình an ninh nông thôn, chủ trì tham mưu cho Ban chỉ huy những nội dung liên quan đến công tác huy động, bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng tham gia hộ đê, ứng phó các sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn các huyện./.