Cần cụ thể hóa quy định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Góp ý với Dự thảo Luật về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp không lập biên bản, Thượng tá Nguyễn Thị Việt Hà, đại diện Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, cần những quy định cụ thể hơn về phạm vi áp dụng. Trong thực tế, nhiều hành vi được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ như vi phạm nồng độ cồn, tốc độ hoặc quá tải trọng phương tiện có mức xử phạt rất cao. Nếu áp dụng cơ chế không lập biên bản đối với các trường hợp này có thể phát sinh khiếu nại, khiếu kiện, gây khó khăn trong quá trình giải quyết. Do đó, các bên liên quan cần tiếp tục làm rõ căn cứ và phạm vi áp dụng để bảo đảm tính chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi, thống nhất cho các cơ quan chức năng khi triển khai Luật trên thực tế.



Bà Nguyễn Thị Kim Liên, đại diện Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cân nhắc quy định về xử phạt theo thủ tục đơn giản nhằm bảo đảm tính thống nhất và quyền của người vi phạm. Theo quy định của Dự thảo Luật, việc áp dụng thủ tục đơn giản trong xử lý vi phạm hành chính được chuyển từ căn cứ vào mức tiền phạt thực tế sang mức phạt tối đa của khung xử phạt, có thể dẫn đến việc một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm, tổng mức phạt lên đến vài triệu đồng nhưng vẫn được xử lý theo thủ tục đơn giản và không phải lập biên bản, chưa bảo đảm tính thống nhất với các quy định khác của Dự thảo. Khi mức xử phạt đã tương đối lớn nhưng không lập biên bản sẽ hạn chế quyền trình bày ý kiến và bảo vệ quyền lợi của người vi phạm. Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo Dự thảo Luật tiếp tục áp dụng cách xác định như quy định hiện hành, chỉ nâng ngưỡng xử phạt lên 1 triệu đồng đối với cá nhân và 2 triệu đồng đối với tổ chức, thay vì căn cứ vào mức phạt tối đa của khung xử phạt.



Bà Nguyễn Thị Kim Liên cũng đề nghị xem xét lại quy định cho phép xử phạt không lập biên bản đối với vi phạm được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vì bởi nhiều hành vi như vi phạm nồng độ cồn, tốc độ hoặc quá tải có mức xử phạt rất cao và còn kèm theo hình thức xử lý bổ sung. Trong khi đó, Dự thảo quy định các trường hợp có khung phạt từ 15 triệu đồng đối với cá nhân hoặc từ 30 triệu đồng đối với tổ chức phải thực hiện thủ tục giải trình. Do đó, Dự thảo Luật thống nhất áp dụng thủ tục xử phạt đơn giản đối với các trường hợp có mức phạt đến 1 triệu đồng đối với cá nhân và 2 triệu đồng đối với tổ chức, bất kể hành vi được phát hiện trực tiếp hay qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Thượng tá Nguyễn Thị Việt Hà, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Dự thảo Luật cần điều chỉnh phạm vi áp dụng về mức xử phạt vi phạm hành chính tại địa bàn thuộc thành phố (khoản 1, Điều 24) quy định mức tiền phạt có thể cao hơn nhưng không quá 2 lần mức phạt chung đối với cùng hành vi vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực như trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt; đất đai; xây dựng; môi trường; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Hiện nay Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đề xuất áp dụng mức tiền phạt cao hơn, nhưng cũng giới hạn không quá hai lần đối với một số lĩnh vực. Trong khi hầu hết các tỉnh, thành phố nói chung đều có địa bàn thuộc thành phố, đồng nghĩa HĐND các địa phương đều có thể quy định mức xử phạt cao như đô thị đặc biệt đối với nhiều lĩnh vực. Do đó, để đảm bảo tính thống nhất của pháp luật và vị trí đặc thù của đô thị đặc biệt, nên quy định giới hạn phạm vi chế định phạt cao hơn mức phạt chung chỉ áp dụng đối với đô thị đặc biệt, thay vì áp dụng chung cho các địa bàn thuộc các thành phố nói chung.



Một số đại biểu cũng đã góp ý đối với Dự thảo Luật trong các vấn đề liên quan đến các quy định về tình tiết tăng nặng do tái phạm; các yếu tố được coi là tình tiết giảm nhẹ trong xử lý vi phạm hành chính; quy định về thời hiệu hay quy định nội hàm nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính…/.