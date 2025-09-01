Campuchia đề cao thắng lợi vĩ đại của Việt Nam và tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước

Chủ tịch danh dự Hội đồng Cố vấn tối cao của Quốc vương Campuchia, Chủ tịch danh dự CPP Samdech Heng Samrin trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. Ảnh: Hoàng Minh - PV TTXVN tại Campuchia

Trong cuộc phỏng vấn, Samdech Heng Samrin cũng gửi lời chúc mừng TTXVN - cơ quan thuộc Chính phủ và là cơ quan thông tấn quốc gia - nhân kỷ niệm 80 năm thành lập (15/9/1945 - 15/9/2025) và đồng hành cùng đất nước. Báo ảnh Việt Nam- TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung cuộc phỏng vấn.

* Phóng viên: Kính thưa Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin! Ngài đánh giá chuyến thăm của Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), cùng đoàn đại biểu cấp cao Campuchia tới Việt Nam và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCN) Việt Nam có ý nghĩa như thế nào đối với mối quan hệ Việt Nam - Campuchia?

* Samdech Heng Samrin: Chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia do Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen dẫn đầu tới Việt Nam và tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam vào đầu tháng 9 thể hiện rõ mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa hai đất nước chúng ta; đồng thời thể hiện sự quan tâm cao nhất đối với quan hệ chính trị, ngoại giao giữa hai đất nước chúng ta.

Mối quan hệ giữa hai đất nước đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập và thúc đẩy hợp tác giữa chính phủ, nhân dân và hai đất nước Campuchia - Việt Nam. Lịch sử quan hệ anh em giữa hai đất nước đã khắc sâu trong tâm khảm của lãnh đạo, cán bộ và nhân dân hai nước. Tình hữu nghị Campuchia và Việt Nam mang tính chất đặc biệt và vô giá. Những thành tựu đã đạt được trong việc mang lại sự phát triển và thịnh vượng cho nhân dân và hai đất nước chính là thành quả kết tinh từ sự vun bồi tình hữu nghị truyền thống đó, cũng như sự hỗ trợ, giúp đỡ và ủng hộ lẫn nhau giữa hai Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước.

Chuyến thăm lần này là cơ hội để củng cố và mở rộng quan hệ giữa nhân dân với nhân dân, thúc đẩy giao lưu văn hóa, du lịch và tăng cường hiểu biết giữa hai đất nước. Việc đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam mang ý nghĩa biểu tượng, nhấn mạnh tình hữu nghị truyền thống, tinh thần tôn trọng lịch sử và những giá trị chung; đồng thời mở ra bước tiến mới trong hợp tác song phương, hướng tới một tương lai bền vững.

Trên cơ sở tin cậy chính trị cao, mối quan hệ gắn bó giữa hai đất nước không chỉ góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác trên mọi lĩnh vực, mà còn là nhân tố bảo đảm hợp tác hiệu quả và thống nhất trong việc triển khai thực hiện chính sách đối ngoại, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, du lịch; đồng thời cùng nhau chống lại sự can dự của nước ngoài vào công việc nội bộ, cách mạng màu và âm mưu lật đổ chế độ lãnh đạo hợp pháp, hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tội phạm xuyên quốc gia và ủng hộ lẫn nhau trên trường quốc tế. Đó là những nền tảng vững chắc để thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng sâu rộng, ổn định và bền vững trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, mong manh và nguy hiểm.