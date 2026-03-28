Cải thiện điều kiện làm việc, huấn luyện và sinh hoạt cho lực lượng Công an

Dự và phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định công trình có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện tính hành động mạnh mẽ, gương mẫu, tiên phong, cụ thể hóa, triển khai ngay Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng thời tiếp nối triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Việc xây dựng công trình có ý nghĩa chiến lược, quan trọng cả trước mắt và lâu dài bảo đảm công tác chỉ huy, chỉ đạo, điều kiện làm việc, sinh hoạt, công tác cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Nguyễn Doãn Anh cùng các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công xây dựng doanh trại đóng quân Công an tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: TTXVN phát

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm tạo điều kiện, ưu tiên nguồn lực xây dựng trụ sở Công an cấp xã, tăng cường năng lực đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở; xây dựng lực lượng Công an xã vững mạnh, hiện đại, là chỗ dựa vững chắc của chính quyền cơ sở, của nhân dân, chủ động phát hiện, xử lý từ sớm mọi yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự, tạo nền móng xây dựng xã, phường "không ma túy", "không tội phạm".



Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, thi công trong phạm vi trách nhiệm của mình tổ chức thi công xây dựng công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng, tiết kiệm và kỹ thuật, mỹ thuật với tầm nhìn 100 năm, sớm đưa vào sử dụng vào dịp kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/2027).



Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu thể hiện rõ nét vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII bằng chiến công, sản phẩm, kết quả cụ thể.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ của Công an tỉnh trong quá trình chuẩn bị dự án; biểu dương cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, ủng hộ và phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trong việc giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án.

Dự án doanh trại đóng quân Công an tỉnh Thanh Hóa được xây dựng tại số 1A Đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, với diện tích 32,8 ha. Công trình không chỉ giải quyết yêu cầu cấp thiết mà còn đảm bảo tính chiến lược lâu dài, góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành tập trung; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, đồng thời cải thiện điều kiện làm việc, huấn luyện và sinh hoạt cho lực lượng Công an Thanh Hóa.



Công trình được xây dựng đồng bộ, bao gồm hệ thống trụ sở làm việc của các phòng nghiệp vụ, khu chỉ huy, điều hành, các công trình phục vụ công tác hậu cần, kỹ thuật, huấn luyện và các hạng mục phụ trợ cần thiết./.