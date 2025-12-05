Cải cách thủ tục hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Lý Nhân. Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN

Xã Lý Nhân được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Chính Lý, Hợp Lý và Văn Lý cũ. Hiện nay, dân số của xã là hơn 32.000 người. Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã đã tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan đơn vị, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính với quan điểm gắn cải cách thủ tục hành chính với chuyển đổi số; cải cách thủ tục hành chính đóng vai trò dẫn dắt, ứng dụng công nghệ thông tin là công cụ để hiện đại hóa nền hành chính; tiếp tục triển khai thực hiện tốt mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”. Xã Lý Nhân được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Chính Lý, Hợp Lý và Văn Lý cũ. Hiện nay, dân số của xã là hơn 32.000 người. Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã đã tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan đơn vị, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính với quan điểm gắn cải cách thủ tục hành chính với chuyển đổi số; cải cách thủ tục hành chính đóng vai trò dẫn dắt, ứng dụng công nghệ thông tin là công cụ để hiện đại hóa nền hành chính; tiếp tục triển khai thực hiện tốt mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”.

Việc nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công được xã đặc biệt quan tâm, chú trọng. Hiện nay, có 39 thủ tục hành chính giải quyết tại cấp xã; trong đó 31 thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến toàn trình, đạt 79,49% so với số thủ tục hành chính phát sinh hồ sơ; 8 thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến một phần, đạt 20,51%. Quý III/2025, xã Lý Nhân là địa phương có hoạt động tại bộ phận một cửa đạt loại xuất sắc của tỉnh Ninh Bình.

Bà Đỗ Thị Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lý Nhân cho biết, hằng ngày, số lượng hồ sơ, thủ tục hành chính người dân đến giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã Lý Nhân là rất lớn. Để việc giải quyết các thủ tục hành chính bảo đảm nhanh gọn, đúng quy định, cùng với thiết lập các điều kiện để vận hành chính quyền số, hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin thiết yếu, xã bố trí cán bộ có năng lực và kinh nghiệm làm việc tại Trung tâm. Nhờ đó, việc giải quyết thủ tục, hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Đoàn, 55 tuổi, người dân xã Lý Nhân cho biết, quy trình giải quyết thủ tục hành chính được niêm yết công khai và giải quyết qua ứng dụng công nghệ số, giúp người dân thuận tiện tra cứu, chuẩn bị giấy tờ liên quan. Trước đây, muốn làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất người dân phải đi lại nhiều lần, mang theo nhiều giấy tờ. Nay hồ sơ được số hóa, cán bộ xã hướng dẫn nộp trực tuyến đã tiết kiệm được nhiều thời gian, không còn cảnh chờ đợi hàng giờ như trước.

Tại xã Nam Xang, để nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa, xã tăng cường phối hợp hoàn thiện chữ ký số, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, một cửa điện tử, một cửa liên thông; tăng cường sử dụng phần mềm quản lý văn bản, chữ ký số trong quản lý công việc hằng ngày. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã phân công rõ người, rõ việc, đúng chuyên môn từng bộ phận tiếp nhận các lĩnh vực đầy đủ theo quy định. Cán bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp tận tình, chu đáo. Quý III/2025, Trung tâm tiếp nhận trực tiếp và qua dịch vụ công trực tuyến 3.572 hồ sơ, trong đó 3.519 hồ sơ giải quyết xong trước và đúng hạn, đạt 98,5%.



Tổng số thủ tục hành chính đang thực hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình là 2.038 thủ tục, trong đó, cấp tỉnh 1.728 thủ tục, cấp xã 310 thủ tục. Các thủ tục hành chính được công khai 100% trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình. Tháng 11/2025, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh tiếp nhận hơn 210.000 hồ sơ, trong đó đã giải quyết gần 181.600 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 99%.



Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 10/2025 trên Cổng dịch vụ công quốc gia, tỉnh Ninh Bình đạt 84,23/100 điểm, xếp hạng 14/34 tỉnh, thành phố (tăng 5 bậc so với tháng 8/2025). Về xếp loại các sở, ngành có 11/12 đơn vị xếp loại tốt, 1 đơn vị xếp loại khá. Về xếp loại UBND các xã, phường có 113/129 xã, phường xếp loại xuất sắc; 15/129 xã, phường xếp loại tốt, chỉ có 1 xã xếp loại khá.



Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Anh Chức, công tác cải cách thủ tục hành chính được UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, đặc biệt việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp phải bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và quy định của pháp luật. Các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã và các chương trình khởi nghiệp. UBND xã, phường quan tâm kiện toàn bộ máy hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, đảm bảo đúng quy định.

UBND tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, khắc phục khó khăn, tồn tại, hạn chế, đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân hiệu quả, thông suốt, không bị gián đoạn; triển khai thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính phi địa giới hành chính. Tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị tham mưu công bố, công khai đầy đủ thủ tục hành chính theo quy định; hoàn thành xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử để cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh để tổ chức tiếp nhận, theo dõi, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được thông suốt, hiệu quả.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu, các cơ quan, đơn vị hoàn thành rà soát, đảm bảo thống nhất về tên, mã thủ tục hành chính giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia; đề xuất loại bỏ thủ tục hành chính không thực hiện trên địa bàn tỉnh nhưng đang tồn tại trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính./.

