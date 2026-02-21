Các vận động viên tranh tài ở Giải đua xe mô tô sân tròn cúp vô địch quốc gia

Đây là hoạt động chào năm mới 2026, “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026”, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thể thao của nhân dân; tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các địa phương. Giải đấu cũng tạo sân chơi lành mạnh, phát triển loại hình thể thao giải trí, hấp dẫn cho vận động viên tập luyện, thi đấu, từng bước hòa nhập với các nước trong khu vực ở môn đua xe tốc độ.

Giải có sự tham gia tranh tài của 55 vận động viên của 28 câu lạc bộ; tham gia thi đấu ở 3 hệ gồm: Hệ chuyên nghiệp dòng xe YAZ 125 phân khối; hệ chuyên nghiệp dòng xe 4 thì dung tích 150 phân khối; hệ phong trào dòng xe Suzuki Sport 120 phân khối. Ở mỗi lượt đua, có 3 - 4 vận động viên thi đấu và chọn ra 2 vận động viên đứng thứ Nhất, Nhì mỗi bảng vào vòng tiếp theo.

Đối với hệ chuyên nghiệp dòng xe 2 thì YAZ và hệ chuyên nghiệp dòng xe 4 thì, các vận động viên thi đấu vòng loại đến bán kết 8 vòng sân, chung kết 10 vòng sân. Hệ phong trào dòng xe Suzuki Sport, vận động viên thi đấu vòng loại đến bán kết 6 vòng sân, chung kết 8 vòng sân. Các vận động viên thi đấu tại giải. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN