Các vận động viên tranh tài ở Giải đua xe mô tô sân tròn cúp vô địch quốc gia
Đây là hoạt động chào năm mới 2026, “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026”, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thể thao của nhân dân; tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các địa phương. Giải đấu cũng tạo sân chơi lành mạnh, phát triển loại hình thể thao giải trí, hấp dẫn cho vận động viên tập luyện, thi đấu, từng bước hòa nhập với các nước trong khu vực ở môn đua xe tốc độ.
Đối với hệ chuyên nghiệp dòng xe 2 thì YAZ và hệ chuyên nghiệp dòng xe 4 thì, các vận động viên thi đấu vòng loại đến bán kết 8 vòng sân, chung kết 10 vòng sân. Hệ phong trào dòng xe Suzuki Sport, vận động viên thi đấu vòng loại đến bán kết 6 vòng sân, chung kết 8 vòng sân.
Kết thúc giải, ở hệ chuyên nghiệp dòng xe YAZ vận động viên Lê Hùng Hữu Tín giành giải Nhất. Ở hệ chuyên nghiệp dòng xe 4 thì dung tích 150 phân khối, vận động viên Nguyễn Đức Thanh đoạt giải Nhất. Ở hệ phong trào dòng xe Suzuki Sport, vận động viên Nguyễn Hoàng Đăng Khoa giành vịt trí thứ Nhất...
Ông Trương Công Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố thông tin, Giải đua có sự góp mặt của nhiều tay đua nổi tiếng, có thành tích xuất sắc trong làng đua xe mô tô thể thao trên toàn quốc. Các vận động viên thi đấu cống hiến, tạo những pha bứt phá ngoạn mục, đầy kỹ thuật với tốc độ cao, sôi nổi, hấp dẫn để phục vụ đông đảo khán giả. Lực lượng trọng tài điều hành giải nêu cao trách nhiệm, đánh giá khách quan, chính xác trong từng vòng đua; lực lượng chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo công tác an toàn đường đua; công tác an ninh trật tự góp phần tạo ra thành công cho giải đấu.../.