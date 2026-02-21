Báo Ảnh Việt Nam

Các vận động viên tranh tài ở Giải đua xe mô tô sân tròn cúp vô địch quốc gia

Chiều 20/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam và Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Minh Thi tổ chức Giải đua xe mô tô sân tròn cúp vô địch quốc gia năm 2026.
Các vận động viên tranh tài quyết liệt. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Đây là hoạt động chào năm mới 2026, “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026”, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thể thao của nhân dân; tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các địa phương. Giải đấu cũng tạo sân chơi lành mạnh, phát triển loại hình thể thao giải trí, hấp dẫn cho vận động viên tập luyện, thi đấu, từng bước hòa nhập với các nước trong khu vực ở môn đua xe tốc độ.

Giải có sự tham gia tranh tài của 55 vận động viên của 28 câu lạc bộ; tham gia thi đấu ở 3 hệ gồm: Hệ chuyên nghiệp dòng xe YAZ 125 phân khối; hệ chuyên nghiệp dòng xe 4 thì dung tích 150 phân khối; hệ phong trào dòng xe Suzuki Sport 120 phân khối. Ở mỗi lượt đua, có 3 - 4 vận động viên thi đấu và chọn ra 2 vận động viên đứng thứ Nhất, Nhì mỗi bảng vào vòng tiếp theo.
 

Đối với hệ chuyên nghiệp dòng xe 2 thì YAZ và hệ chuyên nghiệp dòng xe 4 thì, các vận động viên thi đấu vòng loại đến bán kết 8 vòng sân, chung kết 10 vòng sân. Hệ phong trào dòng xe Suzuki Sport, vận động viên thi đấu vòng loại đến bán kết 6 vòng sân, chung kết 8 vòng sân.

Các vận động viên thi đấu tại giải. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Kết thúc giải, ở hệ chuyên nghiệp dòng xe YAZ vận động viên Lê Hùng Hữu Tín giành giải Nhất. Ở hệ chuyên nghiệp dòng xe 4 thì dung tích 150 phân khối, vận động viên Nguyễn Đức Thanh đoạt giải Nhất. Ở hệ phong trào dòng xe Suzuki Sport, vận động viên Nguyễn Hoàng Đăng Khoa giành vịt trí thứ Nhất...

Các vận động viên hệ chuyên nghiệp dòng xe 4 thì dung tích 150 cc nhận giải. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Ông Trương Công Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố thông tin, Giải đua có sự góp mặt của nhiều tay đua nổi tiếng, có thành tích xuất sắc trong làng đua xe mô tô thể thao trên toàn quốc. Các vận động viên thi đấu cống hiến, tạo những pha bứt phá ngoạn mục, đầy kỹ thuật với tốc độ cao, sôi nổi, hấp dẫn để phục vụ đông đảo khán giả. Lực lượng trọng tài điều hành giải nêu cao trách nhiệm, đánh giá khách quan, chính xác trong từng vòng đua; lực lượng chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo công tác an toàn đường đua; công tác an ninh trật tự góp phần tạo ra thành công cho giải đấu.../.

