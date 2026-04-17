Các vận động viên tranh tài môn Karate cấp quốc gia khu vực miền Nam

Giải đấu diễn ra ngày từ 15 - 20/4 tại Nhà thi đấu đa năng thành phố Cần Thơ, quy tụ hơn 460 trưởng đoàn, huấn luyện viên, vận động viên của 19 câu lạc bộ đến từ 8 tỉnh, thành phố, ngành khu vực miền Nam như: An Giang, Đồng Nai, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau và thành phố Cần Thơ.

Vận động viên được chia theo các nhóm tuổi từ 10-11, từ 12-14, từ 15-17 và từ 18 tuổi trở lên, ở các nội dung Kata cá nhân nam, nữ, Kata đồng đội nam, nữ, Kumite cá nhân nam, Kumite cá nhân nữ, Kumite đồng đội nam, nữ.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Trương Công Quốc Việt, Phó Trưởng Ban tổ chức thông tin, các vận động viên tranh tài ở 75 bộ huy chương. Thông qua thi đấu, Ban tổ chức và bộ phận chuyên môn đánh giá công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên của các đơn vị để chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X và các giải Karate quốc tế năm 2026. Giải đấu cũng nhằm thúc đẩy việc tập luyện Karate trong thanh thiếu niên, phát hiện, tuyển chọn vận động viên trẻ xuất sắc vào đội tuyển quốc gia, chuẩn bị lực lượng kế cận cho SEA Games, ASIAD và Olympic sắp tới. Giới chuyên môn có thể kiểm tra, đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ huấn luyện viên, trọng tài, cán bộ quản lý trong công tác huấn luyện và tổ chức thi đấu.

Trương Công Quốc Việt đề nghị, lực lượng trọng tài điều hành giải với tinh thần vô tư, khách quan, trung thực, đánh giá chính xác thành tích của các vận động viên trong quá trình thi đấu. Các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng; thể hiện quyết tâm mang thành tích tốt nhất về cho đơn vị./.