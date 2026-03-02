Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI cam kết duy trì mối liên hệ thường xuyên, thực chất với cử tri

Đơn vị bầu cử số 6 của TP. Hồ Chí Minh tại hội nghị tiếp xúc giữa cử tri. Ảnh: Trung Tuyến – TTXVN

Đơn vị bầu cử số 6 của Thành phố Hồ Chí Minh có 5 ứng cử viên gồm: Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; ông Đỗ Đức Hiển, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; bà Vương Thanh Liễu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên; bà Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh.



Đơn vị bầu cử số 6 gồm các phường: Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Hòa Hưng, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Đức Nhuận, Cầu Kiệu, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, An Đông, Chợ Quán, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú. Cử tri sẽ bầu ra 3 đại biểu Quốc hội khóa XVI từ 5 người ứng cử.



Trình bày chương trình hành động tại hội nghị, các ứng cử viên đều khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm sẽ nỗ lực làm tốt nhiệm vụ là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Các ứng cử viên cam kết sẽ duy trì mối liên hệ thường xuyên, thực chất với cử tri; gần gũi, gắn bó hơn nữa và tiếp nhận đầy đủ mọi ý kiến, kiến nghị của cử tri; phản ánh trung thực, đầy đủ ý chí, nguyện vọng của cử tri với Quốc hội trong quá trình tham gia xây dựng chính sách pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là những vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống, sinh hoạt hằng ngày của cử tri Thành phố.



Các ứng cử viên cho biết định hướng hành động đặc biệt hướng đến những vấn đề trọng tâm của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; đó là thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển đổi số - chuyển đổi xanh, tiếp tục hoàn thiện và đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, phát triển nhà ở xã hội, thúc đẩy y tế dự phòng và y tế cơ sở, giải quyết các vấn đề về môi trường, giao thông, đô thị… Các ứng cử viên mong muốn sẽ đại diện cho tiếng nói từ chính quyền cơ sở, tiếng nói của cử tri là phụ nữ, thanh niên, trí thức, người dân tộc thiểu số để thúc đẩy các chính sách về an sinh xã hội, phát triển bền vững, góp phần đưa Thành phố Hồ Chí Minh và đất nước tiến nhanh, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới.



Trao đổi với người ứng cử, đại diện cử tri 3 phường đều đánh giá cao quá trình công tác và chương trình hành động của các ứng cử viên, mong muốn khi trở thành đại biểu Quốc hội sẽ giữ đúng lời hứa với cử tri, sớm hiện thực hóa các cam kết, biến định hướng hành động thành việc làm cụ thể. Cử tri mong rằng người được tín nhiệm trúng cử sẽ tập trung tham gia công tác xây dựng luật, góp phần hoàn thiện thể chế bộ máy nhà nước, nhất là khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; tiếp tục đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù, sớm tháo gỡ những “điểm nghẽn” để khơi thông nguồn lực cho Thành phố phát triển.