Các nước Nam bán cầu tăng cường hợp tác truyền thông

Quang cảnh Hội nghị thành lập cơ chế “Đối tác truyền thông Nam bán cầu”. Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc

Tham dự sự kiện có Phó Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) Thận Hải Hùng (Shen Haixiong); Bí thư tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Thiểm Tây, Triệu Nhất Đức (Zhao Yide); lãnh đạo các hãng thông tấn, cơ quan truyền thông các nước Nam bán cầu. Đại diện cơ quan truyền thông phía Việt Nam có Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam (VTV) Nguyễn Thanh Lâm; Trưởng Ban Thư ký Biên tập và Quan hệ Đối ngoại của Thông tấn xã Việt Nam Trần Thị Thắng tham dự sự kiện.

Cơ chế “Đối tác truyền thông Nam bán cầu” được CMG và các cơ quan truyền thông các nước Nam bán cầu phối hợp khởi xướng với mục tiêu xây dựng nền tảng hợp tác truyền thông của các nước Nam bán cầu, thúc đẩy hệ sinh thái truyền thông toàn cầu công bằng, đa dạng và toàn diện hơn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị thành lập cơ chế “Đối tác truyền thông Nam bán cầu”, ông Thận Hải Hùng cho biết là tập đoàn truyền thông quốc tế có quy mô lớn, hình thái nghiệp vụ đa dạng và phạm vi bao phủ rộng khắp trên thế giới, CMG không ngừng đi sâu trao đổi và tăng cường hợp tác với các đối tác truyền thông ở Nam bán cầu, qua đó tập hợp sức mạnh trong khu vực. Việc khởi động cơ chế "Đối tác truyền thông Nam bán cầu" nhằm mục đích cho phép các cơ quan truyền thông cùng nhau khám phá trách nhiệm của truyền thông trong quản trị toàn cầu, đồng thời tăng cường sự hiểu biết và hợp tác lẫn nhau.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc VTV Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh, tuy chiếm hơn 80% dân số thế giới nhưng hiện nay hình ảnh về các nước đang phát triển chưa được phản ánh một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ. Sáng kiến này sẽ góp phần tạo dựng một nền tảng đối thoại và hợp tác, xây dựng hệ sinh thái truyền thông toàn cầu đa dạng và toàn diện hơn, qua đó bảo vệ tiếng nói, lợi ích cơ bản của các nước đang phát triển, tôn trọng đa dạng, thúc đẩy phát triển và đoàn kết. Với “Cơ chế Đối tác Truyền thông Nam Bán cầu”, VTV sẽ tích cực, chủ động tham gia các chương trình hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ nguồn lực, đồng sản xuất nội dung và lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo đến đông đảo khán giả trong nước và quốc tế. VTV cũng đang đi theo hướng phát triển các chương trình giải trí kết hợp giáo dục, khẳng định vai trò người dẫn đường của giá trị, giữ vững giá trị chân - thiện - mỹ, đồng thời bồi dưỡng năng lực phân biệt và chọn lọc thông tin cho khán giả.