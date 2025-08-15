Các nước Mekong và Trung Quốc đoàn kết xây dựng cộng đồng Mekong-Lan Thương tốt đẹp hơn

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Với chủ đề “Thập kỷ vàng: Kiên định, đoàn kết xây dựng cộng đồng tốt đẹp hơn”, Hội nghị cùng nhìn lại chặng đường 1 thập kỷ hình thành, phát triển của hợp tác MLC và định hướng hợp tác trong thập kỷ tiếp theo.

Các nước thành viên đều đánh giá MLC là một cơ chế hợp tác tiểu vùng hiệu quả, đóng góp quan trọng vào thúc đẩy tăng trưởng bền vững, hội nhập sâu rộng của khu vực. Việc triển khai Kế hoạch hành động MLC giai đoạn 2023 – 2027 đã góp phần gia tăng kết nối hệ thống đường sắt giữa các nước MLC, phát triển Hành lang đổi mới sáng tạo MLC, hợp tác ứng phó hiệu quả với thiên tai, chia sẻ số liệu thủy văn sông Mekong - Lan Thương. Hội nghị rất ấn tượng với kết quả của gần 1.000 dự án, do Quỹ đặc biệt Mekong - Lan Thương tài trợ, đã mang lại diện mạo mới cho nhiều địa phương các nước thành viên về hệ thống nước sạch, nông nghiệp bền vững, trường học, hạ tầng nông thôn…

Bước sang thập kỷ tới, Hội nghị nhất trí cần chuẩn bị để nâng cấp hợp tác lên MLC 2.0. Các Bộ trưởng xác định chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng mới cho khu vực, theo đó các nước cần đẩy mạnh triển khai các chương trình, dự án thuộc Hành lang đổi mới sáng tạo MLC, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), nông nghiệp thông minh và đặc biệt đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên số và công nghệ. Hội nghị nhất trí quản lý bền vững tài nguyên nước, ứng phó biến đổi khí hậu tiếp tục là lĩnh vực hợp tác then chốt, cốt lõi của MLC, tăng cường phối hợp với Ủy hội sông Mekong. Đồng thời, các thành viên tiếp tục các nỗ lực tăng cường kết nối cả hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, hỗ trợ khu vực tư nhân tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân...