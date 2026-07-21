Các nhà khoa học quốc tế quy tụ tại Trường học nâng cao về vật liệu tô pô lượng tử lần thứ hai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu. Ảnh: Sỹ Thắng-TTXVN

Tại trường học, nhiều giáo sư, nhà khoa học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực vật lý lượng tử và khoa học vật liệu đã trang bị cho học viên nền tảng lý thuyết vững chắc, cập nhật những thành tựu nghiên cứu mới nhất về lĩnh vực vật liệu tô pô lượng tử. Theo Ban tổ chức, nằm trong bối cảnh văn hóa và học thuật đa dạng của khu vực Đông Nam Á, chương trình không chỉ hướng đến việc nâng cao tri thức khoa học mà còn tăng cường năng lực nghiên cứu lượng tử trong khu vực, qua đó đóng góp vào bức tranh toàn cầu của khoa học và công nghệ lượng tử. Trường học cam kết xây dựng một môi trường học tập cởi mở, hợp tác và toàn diện, tạo điều kiện để người tham dự có thể vừa tìm hiểu sâu về chuyên môn và vừa mở rộng kết nối quốc tế.

Bên lề "Trường học nâng cao về vật liệu tô pô lượng tử lần thứ hai", Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tổ chức buổi nói chuyện khoa học đại chúng của Giáo sư Đàm Thanh Sơn, Đại học Chicago, Hoa Kỳ - Huy chương Dirac năm 2018, vào chiều 23/7. Đây là hoạt động nhằm lan tỏa niềm đam mê khoa học, khơi dậy tinh thần khám phá và truyền cảm hứng nghiên cứu đến học sinh chuyên Vật lý, Toán của các trường chuyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai; đồng thời tạo cơ hội để quý phụ huynh, học sinh, sinh viên và đông đảo công chúng yêu khoa học được tiếp cận những tri thức khoa học hiện đại từ một nhà khoa học hàng đầu thế giới. Chương trình được tổ chức trực tiếp tại ICISE và phát trực tuyến trên các nền tảng Facebook và YouTube.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang cho rằng: Việc lựa chọn vật liệu tô pô lượng tử làm chủ đề của Trường học năm nay cũng cho thấy tầm nhìn hướng tới một trong những lĩnh vực nghiên cứu tiên phong của khoa học hiện đại. Những kết quả nghiên cứu cơ bản hôm nay có thể trở thành nền tảng cho các công nghệ của ngày mai, từ điện toán lượng tử, truyền thông lượng tử đến các hệ vật liệu và thiết bị thông minh. Đầu tư cho khoa học cơ bản vì thế cũng chính là đầu tư cho tương lai phát triển của mỗi quốc gia.

Theo Phó Chủ tịch Lâm Hải Giang, nhiều khám phá làm thay đổi thế giới đã được khởi nguồn từ những cuộc gặp gỡ học thuật, những cuộc trao đổi cởi mở và sự cộng tác vượt qua mọi khoảng cách về địa lý. Trường học không chỉ mang đến các bài giảng chuyên sâu mà còn là diễn đàn kết nối các nhà khoa học, nuôi dưỡng những ý tưởng nghiên cứu mới và hình thành các mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Trường học thu hút nhiều nhà khoa học Quốc tế tham dự. Ảnh: Sỹ Thắng-TTXVN

Trong phát biểu chào mừng, Giáo sư Trần Thanh Vân bày tỏ vui mừng khi Chính phủ Việt Nam đã xác định khoa học lượng tử là một trong những ưu tiên chiến lược quốc gia và quyết định hỗ trợ phát triển Trung tâm Khoa học Lượng tử tại ICISE - một trong mười sáng kiến khoa học chiến lược của đất nước. Theo Giáo sư Trần Thanh Vân, đây sẽ là nền tảng quan trọng để Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào mạng lưới nghiên cứu lượng tử toàn cầu.

“Đối với Trung tâm ICISE, Trường học này là một bước tiến quan trọng trên chặng đường dài mà chúng tôi đã và đang theo đuổi. Ước mơ của chúng tôi là xây dựng một mạng lưới hợp tác khoa học quốc tế năng động, kết nối Việt Nam với thế giới, đặc biệt là với các đồng nghiệp trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương; đồng thời xây dựng ICISE trở thành một "Maison des Rencontres" – một Ngôi nhà của những cuộc gặp gỡ, nơi các nhà khoa học trẻ có cơ hội gặp gỡ những nhà khoa học hàng đầu, trao đổi ý tưởng, học hỏi những phương pháp nghiên cứu mới và cùng nhau mở rộng những chân trời tri thức”, Giáo sư Trần Thanh Vân khẳng định./.

Dự kiến, trường học sẽ kết thúc vào ngày 24/7 tới./.