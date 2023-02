Các đoàn cứu hộ cứu, nạn của Việt Nam được đánh giá cao

Phóng viên TTXVN phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đỗ Sơn Hải. Ảnh: Hải Linh - Phóng viên TTXVN đưa tin từ Thổ Nhĩ Kỳ

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam cử các đội cứu hộ, cứu nạn đi xa như vậy. Trước đây, Việt Nam đã từng sang giúp đỡ các nước láng giềng với khoảng cách địa lý gần. Nhưng ngay trong ngày đầu tiên, hiệu quả mà đoàn Việt Nam đạt được đã được người dân Thổ Nhĩ Kỳ và chính quyền sở tại thành phố Adiyaman, nơi đoàn cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an, và tại Hatay, nơi đoàn cứu nạn, cứu hộ Bộ Quốc phòng tác nghiệp, đánh giá rất cao.

Theo Đại sứ Đỗ Sơn Hải, hiện nay, tại Thổ Nhĩ Kỳ, có gần 90 nước và vùng lãnh thổ gửi các đội cứu hộ, cứu nạn sang và phối hợp công việc, hai đoàn của Việt Nam được các bạn Thổ Nhĩ Kỳ cũng như quốc tế đánh giá rất cao. Đại sứ Đỗ Sơn Hải hy vọng rằng trong thời gian tác nghiệp của hai đội sẽ chứng minh cho Thổ Nhĩ Kỳ và bè bạn quốc tế thấy rằng khả năng cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam, trình độ của Việt Nam, các lực lượng của Việt Nam là không hề thua kém bất cứ đội nào trên thế giới.

Đại sứ Đỗ Sơn Hải cho biết người dân Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như các đội cứu hộ quốc tế ghi nhận những việc làm, những hoạt động đầu tiên của hai đoàn Việt Nam. Theo Đại sứ Đỗ Sơn Hải, thực tế cho thấy Việt Nam đã huấn luyện được lực lượng hỗ trợ cho các chiến sĩ trong công tác cứu hộ, cứu nạn rất tốt. Các nước đánh giá rất cao, không những chỉ là về trình độ năng lực, mà cả sự cần mẫn, cố gắng trong suốt thời gian có mặt tại hiện trường.

Đại sứ Đỗ Sơn Hải cũng chia sẻ chương trình hành động Đại sứ quán trong thời gian tới để hỗ trợ cho hai đoàn. Đại sứ Đỗ Sơn Hải cho biết đã có mặt tại khu vực xảy ra động đất trước khi đoàn sang để chuẩn bị các công tác hỗ trợ, tiếp đón. Trong những ngày qua, khi đồng hành cùng với hai đoàn cứu hộ, cứu nạn của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, Đại sứ quán quyết tâm hỗ trợ, nỗ lực hết mình giúp đỡ hai đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ mà nhà nước giao phó. Trong thời gian tới, Đại sứ quán tiếp tục theo sát để kịp thời cung cấp hỗ trợ cho hai đoàn.

Về việc đảm bảo an ninh, an toàn cho các đoàn, Đại sứ Đỗ Sơn Hải cho biết hai đoàn hoạt động ở hai nơi, cách nhau khoảng 400 km và Đại sứ trực chiến tại một trung tâm điều phối, ở giữa để làm sao đi lại giữa hai đoàn một cách nhanh nhất. Hiện các đoàn Việt Nam được bạn rất tin tưởng. Qua những bước triển khai ban đầu, bạn đã giao cho hai đoàn Việt Nam nhiệm vụ chủ yếu là tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát, còn công tác cứu hộ thì thường phối hợp với các đoàn quốc tế khác để thực hiện. Trong khi đó, công tác dọn dẹp, giải phóng hiện trường phần lớn do phía Thổ Nhĩ Kỳ đảm nhiệm, vì thế việc phối hợp giữa các đoàn cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam với các đoàn quốc tế khác cũng sẽ đem đến những bài học kinh nghiệm rất lớn, những trải nghiệm rất tốt cho các chiến sĩ làm công tác cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam./.