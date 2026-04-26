Các di tích, danh thắng ở Hà Nội hút khách dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: TTXVN

Không khí tại các điểm đến trở nên sôi động ngay từ sáng sớm, song vẫn giữ trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách tham quan, trải nghiệm.

Khu vực Quảng trường Ba Đình ngay từ sáng sớm ngày Giỗ Tổ đã tấp nập người dân và du khách xếp thành hàng dài, di chuyển trật tự theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để vào Lăng viếng Bác. Sở Xây dựng Hà Nội đã có thông báo hướng dẫn giao thông, vị trí các bãi đỗ xe phục vụ nhân dân, khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám tấp nập các đoàn xe du lịch liên tục chở khách đến tham quan từ sáng đến chiều. Các đoàn khách di chuyển theo nhóm, lần lượt tham quan các khu vực như hồ Văn, Khuê Văn Các, Nhà bia Tiến sĩ… Không gian nơi đây luôn tấp nập, đặc biệt thu hút đông đảo du khách quốc tế. Nhiều bạn trẻ lựa chọn mặc áo dài, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại các góc chụp quen thuộc, trong khi các đoàn khách đi theo hướng dẫn viên để nghe thuyết minh, tìm hiểu về lịch sử và truyền thống hiếu học của dân tộc.

Bạn Nguyễn Thị Huyền (Thanh Hóa) chia sẻ, nhân dịp nghỉ lễ, em cùng nhóm bạn ra Hà Nội du lịch và đến tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Theo Huyền, đây là không gian văn hóa ý nghĩa, vừa mang tính lịch sử sâu sắc, vừa tạo cảm giác gần gũi. Em thấy rất vui vì có nhiều du khách trong và ngoài nước đến đây. Không gian đẹp, nhiều giá trị văn hóa khiến em ấn tượng.

Không chỉ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhiều điểm di tích nổi tiếng khác như: Khu vực hồ Hoàn Kiếm, tượng đài Vua Lý Thái Tổ, Nhà tù Hỏa Lò, Hoàng Thành Thăng Long, chùa Trấn Quốc… cũng thu hút đông đảo người dân và du khách. Tại những khu vực này, các đoàn du khách chủ yếu đi thành từng nhóm, tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Tại di tích Nhà tù Hỏa Lò, trong buổi sáng, lượng khách đến tham quan khá đông. Ngay từ khu vực lối vào, nhiều du khách xếp hàng chờ đến lượt. Nhân viên tại đây chủ động điều tiết khách theo từng lượt vào bên trong nhằm tránh quá tải. Trong các phòng trưng bày, du khách tập trung thành từng nhóm nhỏ, dành thời gian đọc tư liệu, quan sát hiện vật và lắng nghe thuyết minh. Không gian tuy đông nhưng vẫn giữ được sự trật tự, nghiêm túc, phù hợp với tính chất của một “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống.

Tại Trung tâm Thông tin di sản phố cổ Hà Nội (28 Hàng Buồm), hoạt động trưng bày với chủ đề “Chạm vào chiều sâu di sản” mang đến trải nghiệm mới mẻ. Du khách không chỉ tham quan mà còn trực tiếp tham gia workshop làm hương trầm, qua đó hiểu thêm về các giá trị văn hóa truyền thống.



Theo ghi nhận chung, dù lượng khách tại các điểm di tích, danh thắng tăng trong dịp nghỉ lễ nhưng không xảy ra tình trạng quá tải cục bộ. Các đơn vị quản lý đã chủ động xây dựng phương án đón khách, bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết hợp lý, đảm bảo du khách có trải nghiệm thuận lợi.

Ông Trần Việt (quận Long Biên) cho biết, trong dịp này, ông cùng nhóm bạn cũ từng công tác tại Triều Tiên đã dành thời gian tham quan một số địa danh của Thủ đô. “Từ sáng, chúng tôi đã đi qua hồ Hoàn Kiếm, khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, Lăng Bác, sau đó thưởng thức ẩm thực Hà Nội với món bún chả, rồi tiếp tục đến chùa Trấn Quốc và một số điểm khác. Các địa điểm đều rất ý nghĩa, cảnh quan đẹp và mang đậm giá trị văn hóa”, ông chia sẻ.

Theo ông Việt, qua trải nghiệm thực tế, các di tích, danh lam thắng cảnh của Hà Nội vẫn giữ được giá trị vốn có, đồng thời ngày càng được quan tâm đầu tư, gìn giữ. “Chúng tôi mong muốn thời gian tới sẽ có thêm nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sâu hơn về lịch sử, văn hóa để du khách hiểu và gắn bó hơn với các điểm đến”, ông nói.

Để nâng cao chất lượng dịch vụ trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 và 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã sớm có công văn yêu cầu toàn bộ cơ sở, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn siết chặt quản lý chất lượng dịch vụ, bảo đảm an ninh, an toàn, không để xảy ra tình trạng chèo kéo, ép giá. Các khu, điểm tham quan, cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, mua sắm chủ động xây dựng kế hoạch đón khách, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đồng thời công khai niêm yết giá và bán đúng giá quy định. Công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng, chống cháy nổ và phòng dịch tiếp tục được đặt lên hàng đầu.



Đáng chú ý, thành phố nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch, tăng cường kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn minh; bố trí nhân viên hỗ trợ, thiết lập đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh của du khách. Các cơ sở kinh doanh du lịch được khuyến khích chỉnh trang không gian theo hướng “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, phát triển các sản phẩm du lịch mới, tổ chức chương trình khuyến mại nhằm thu hút khách, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá trên nền tảng số.

Có thể thấy, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là thời điểm người dân cả nước hướng về cội nguồn, mà còn là cơ hội để các di tích, danh thắng phát huy giá trị, thu hút du khách. Việc kết hợp giữa bảo tồn di sản và tổ chức các hoạt động trải nghiệm đã góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch của Thủ đô.

Trong bối cảnh nhu cầu du lịch văn hóa ngày càng tăng, Hà Nội tiếp tục khẳng định sức hút với hệ thống di tích phong phú, không gian văn hóa đặc sắc cùng công tác tổ chức ngày càng chuyên nghiệp. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Thủ đô phát triển du lịch bền vững, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong thời gian tới./.