Các Đại sứ quán Việt Nam tại Vùng Vịnh ra thông báo khẩn khuyến cáo công dân

Khói bốc lên từ thành phố Tel Aviv, Israel sau cuộc tấn công đáp trả của Iran ngày 28/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, trước những căng thẳng an ninh khu vực liên quan đến xung đột và hoạt động quân sự khởi phát từ sáng ngày 28/02, Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar khuyến cáo công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Qatar nâng cao cảnh giác, chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn cá nhân, theo dõi sát thông tin chính thức của Qatar và các thông báo tiếp theo của Đại sứ quán.

Thông báo khẩn của Đại sứ quán khuyến cáo bà con hạn chế di chuyển không cần thiết, đặc biệt tới các khu vực đông người, sự kiện nhạy cảm, khu vực quanh cơ quan ngoại giao, căn cứ quân sự, địa điểm trọng yếu, trung tâm thương mại lớn trong thời điểm có cảnh báo. Đại sứ quán cũng đề nghị bà con chuẩn bị sẵn phương án "ở yên tại chỗ" khi cần thiết; lựa chọn một vị trí an toàn; dự trữ các nhu yếu phẩm cần thiết (nước uống, thực phẩm khô, thuốc men cá nhân, pin sạc dự phòng, đèn pin…); theo dõi chặt chẽ thông tin từ cơ quan chức năng Qatar (Bộ Nội vụ Qatar, lực lượng an ninh địa phương...), phương tiện truyền thông chính thống và các kênh thông tin của Đại sứ quán; thông báo kịp thời nếu thay đổi chỗ ở hoặc di chuyển khỏi nơi cư trú; kiểm tra giấy tờ tùy thân và lưu trữ bản sao; ghi lại thông tin liên hệ khẩn cấp của chủ sử dụng lao động/người bảo trợ và người thân.



Đại sứ quán đề nghị trong trường hợp cơ quan chức năng Qatar ban hành hướng dẫn "ở yên tại chỗ" hoặc hạn chế đi lại, công dân Việt Nam cần tuân thủ nghiêm, tránh ra ngoài cho tới khi có thông báo mới. Trong trường hợp cần bảo hộ và hỗ trợ khẩn cấp, Đại sứ quan đề nghị công dân Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Qatar liên hệ với Đại sứ quán theo đường dây nóng bảo hộ công dân: +974 77088920; Email: vietnamembassy.doha@gmail.com.



Cùng ngày, Đại sứ quán Việt Nam tại UAE ra thông báo khuyến cáo công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại UAE, nhất là tại thủ đô Abu Dhabi, chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn, theo dõi sát thông tin chính thức của UAE và các thông báo tiếp theo của Đại sứ quán. Thông báo khẩn của Đại sứ quán đề nghị bà con hạn chế di chuyển không cần thiết trong thời điểm có cảnh báo; chuẩn bị sẵn phương án tự bảo vệ khi cần thiết tại các vị trí an toàn trong nhà/nơi làm việc; theo dõi chặt chẽ thông tin từ cơ quan chức năng UAE (Bộ Ngoại giao), phương tiện truyền thông chính thống, và các kênh thông tin của Đại sứ quán; luôn giữ phương tiện thông tin liên lạc trong tình trạng hoạt động; kiểm tra/lưu giữ kỹ các giấy tờ tùy thân (hộ chiếu, thẻ cư trú, hợp đồng lao động, bảo hiểm…); ghi lại thông tin liên hệ khẩn cấp của chủ sử dụng lao động/người bảo trợ và người thân.



Trong trường hợp cơ quan chức năng UAE ban hành hướng dẫn phương án bảo vệ an toàn hoặc hạn chế đi lại, Đại sứ quán đề nghị công dân tuân thủ nghiêm túc cho tới khi có thông báo mới. Trong trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp, Đại sứ quán đề nghị bà con liên hệ với Đại sứ quán theo đường dây nóng bảo hộ công dân: +971 50 129 9789 Email: vnemb1@emirates.net.ae@gmail.com; Địa chỉ: Villa 147, Salama Bint Butti Street (Street 23), Al Mushrif Area, Abu Dhabi, UAE. Đại sứ quán đề nghị cộng đồng người Việt tại UAE bình tĩnh, chủ động bảo đảm an toàn và cập nhật thường xuyên các thông báo tiếp theo.



Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait cũng ra đưa ra các khuyến cáo tương tự đối với công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Kuwait. Đại sứ quán đề nghị bà con theo dõi các kênh truyền thông chính thống của Kuwait để cập nhật tin tức; sẵn sàng di chuyển khi cần thiết hoặc có yêu cầu sơ tán; bảo vệ an toàn và tài sản của bản thân; giữ điện thoại luôn trong tình trạng hoạt động và duy trì liên lạc với gia đình, bạn bè để thông báo tình trạng của bản thân; theo dõi các kênh thông tin của Đại sứ quán để cập nhật thông báo mới. Trong trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp, Đại sứ quán đề nghị bà con liên lạc với Đại sứ quán theo đường dây nóng bảo hộ công dân: +965 9975 8155; +965 2531 1450.



Trước tình hình an ninh tại một số quốc gia trong khu vực Trung Đông đang diễn biến phức tạp, Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia (Arập Xêút) khuyến cáo toàn thể công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Saudi Arabia, Oman, Bahrain và Yemen, lưu ý thực hiện các biện pháp sau: hạn chế đến gần các khu vực nhạy cảm về an ninh, đặc biệt là những địa điểm tập trung đông người; thường xuyên theo dõi và cập nhật tình hình qua các kênh thông tin chính thức, đáng tin cậy; luôn mang theo giấy tờ tùy thân, hộ chiếu, thị thực và các giấy tờ quan trọng; lưu giữ bản sao trên các thiết bị điện tử để sử dụng khi cần thiết; duy trì liên lạc thường xuyên với gia đình, đồng nghiệp và bạn bè tại địa bàn cư trú để kịp thời hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp khẩn cấp.



Ngoài ra, Đại sứ quán cũng đề nghị công dân tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và hướng dẫn của chính quyền sở tại; hạn chế di chuyển không cần thiết; chủ động chuẩn bị phương án đảm bảo an toàn cá nhân và gia đình. Trong trường hợp khẩn cấp, Đại sứ quán đề nghị liên hệ ngay với Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia để được hỗ trợ kịp thời qua số điện thoại: +966114547887/ +966 595731500, Email: vnemb.sa@mofa.gov.vn./.