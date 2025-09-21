Ca sĩ Đức Phúc xuất sắc giành quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025

Ban tổ chức giới thiệu quốc gia tham dự cuộc thi. Ảnh: Trần Hải - PV TTXVN tại Liên bang Nga

Trong phát biểu chào mừng được gửi đến đêm thi, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói: "Văn hóa và âm nhạc là không biên giới". Nhà lãnh đạo Nga tin tưởng rằng cuộc thi ngày hôm nay nhằm cho thấy sức mạnh kết đoàn của nghệ thuật, sự tôn trọng các giá trị truyền thống, tôn trọng đa dạng văn hoá chính là tư tưởng của Intervision và chắp cánh cho các thí sinh thành công. Nguyên thủ nước Nga tin tưởng rằng cuộc thi sẽ trở thành một trong những sự kiện được công nhận và yêu thích nhất trên toàn thế giới và chúc tất cả các thí sinh may mắn.

Đúng như lời người đứng đầu nước Nga nói, khán giả của Intervision được nghe tới 19 ngôn ngữ - một cuộc thi marathon thực sự về các nền văn hóa âm nhạc. Một bất ngờ lớn khi ca sĩ, nghệ sĩ ưu tú Nga Yaroslav Dronov, nghệ danh là Shaman, sau khi biểu diễn đã xin rút khỏi hệ thống chấm điểm, vì anh cho rằng nước Nga “đã chiến thắng khi mời được đông đảo các bạn bè đến như ngày hôm nay”.

Không hổ danh là địa điểm tổ chức hòa nhạc hiện đại nhất nước Nga, sở hữu hệ thống sân khấu hoành tráng nhất châu Âu, có thể chịu được tải trọng lên đến 200 tấn, cùng với hệ thống âm thanh chuyên nghiệp và hệ thống khuếch đại âm thanh BOSE tiên tiến, khán giả Intervision tại Live Arena đã được chứng kiến những màn trình diễn ánh sáng mãn nhãn không theo phong cách hiện đại chói loà, mà mềm mại, thân thiện và chân thực. Phải nói rằng trong nhiều tiết mục tại cuộc thi, hiệu ứng ánh sáng đã là một thành tố không nhỏ làm nên thành công.