Cả nước phục vụ khoảng 2,5 triệu lượt khách du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Khách du lịch tham quan Dinh Thống Nhất trong dịp lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

So với cùng kỳ năm 2022, lượng khách năm nay giảm khoảng 16,7%. Công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt 55%; riêng hai ngày 1-2/9, đạt trên 60%.

Chỉ tiêu phục vụ khách và tổng thu từ khách du lịch tại các tỉnh, thành phố đều cơ bản tương đương so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương ghi nhận số lượng tăng khá, chủ yếu tập trung vào ngày 1-2/9. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tiếp tục dẫn đầu lượng khách trong 4 ngày nghỉ lễ. Một số địa phương khác ghi nhận lượng khách tăng cao như: Khánh Hòa (ước tăng 141% so với năm ngoái), Bà Rịa - Vũng Tàu (ước tăng 36,5%), Quảng Ninh (ước tăng 150%), Thanh Hóa (ước tăng 26,6%)…Tuy nhiên, năm nay, một số địa phương ghi nhận lượng khách giảm, nhất là Kiên Giang do thời tiết không thuận lợi. Khách tới địa phương này giảm 32,9% so với cùng kỳ. Công suất trung bình của cơ sở lưu trú ước đạt 27%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 153 tỷ đồng.

Nhiều du khách đến với Mèo Vạc dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 để trải nghiệm những cung đường uốn lượn, cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Năm nay, du khách phía Nam đã quan tâm, chuyển hướng lựa chọn các sản phẩm tour ngắn ngày trải nghiệm mùa lúa chín, trải nghiệm văn hóa đồng bào dân tộc vùng cao tại các điểm đến ở khu vực Đông - Tây Bắc như: Hà Giang, Lào Cai, Mộc Châu ( Sơn La),…Điều này chứng tỏ hoạt động xúc tiến, quảng bá và liên kết du lịch liên vùng đã bước đầu đi vào chiều sâu, có hiệu quả. Bên cạnh đó, sản phẩm du lịch văn hoá tại một số điểm di tích như: Cao nguyên (Măng Đen, Kon Tum), dọc di sản miền Trung (Huế - Hội An) đã và đang ghi nhận tín hiệu tích cực, thu hút được chủ yếu đối tượng khách du lịch gia đình, nhóm nhỏ.



Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, một số địa phương trọng điểm du lịch dịp lễ năm nay không thu hút được lượng khách như kỳ vọng, dẫn tới lượng tổng lượng khách giảm so với cùng kỳ. Đó là do một bộ phận khách chỉ chọn đi gần và đi tự túc gần nhà, ngay tại nơi sinh sống. Bên cạnh đó, kỳ nghỉ sát với lễ Vu lan, cận ngày tựu trường, đồng thời khách nội địa vừa trải qua kỳ du lịch hè nên nhiều khách lựa chọn về quê và sum họp gia đình trong dịp nghỉ lễ.



Tổng thu du lịch giảm do xu hướng du lịch của khách năm nay là thắt chặt chi tiêu, sức mua thấp, cắt giảm chi phí phương tiện công cộng (máy bay, tàu) trong khi giá dịch vụ vận chuyển tăng trong những ngày cao điểm. Ngoài ra, do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, trước lễ đã có thông tin cảnh báo mưa lớn, ảnh hưởng của bão số 3 (Saola) tại khu vực miền Nam và đồng bằng sông Cửu Long, các tuyến tàu tới nhiều khu, điểm du lịch đảo phải ngưng hoạt động, ảnh hưởng đến hoạt động du lịch, khách hủy tour, thay đổi lịch trình sang điểm đến khác.Tuy đã chủ động xây dựng và làm mới sản phẩm du lịch nhưng việc tổ chức các loại hình du lịch một số nơi chưa phong phú, các điểm vui chơi giải trí còn thiếu là lý do khiến khách du lịch ở nhiều nơi không được như mong muốn.

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, Di tích Nhà tù Hỏa Lò trưng bày nhiều hiện vật và hình ảnh có giá trị lịch sử. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đáng chú ý là lượng khách du lịch quốc tế tới các địa phương trọng điểm du lịch vào dịp nghỉ lễ cơ bản tăng. Đây là tín hiệu khả quan cho mùa cao điểm du lịch quốc tế của Việt Nam từ tháng 10 sắp tới. Cụ thể, Đà Nẵng ước đón 78.900 lượt khách quốc tế; Hà Nội ước đón hơn 41.700 lượt (tăng 83,6% so với cùng kỳ); Thành phố Hồ Chí Minh ước đón 37.600 lượt (tăng 15%); Khánh Hòa ước đón 23.450 lượt (tăng 363,34%)... Trong đó, khách quốc tế chủ yếu mang các quốc tịch như Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ với thời gian lưu trú khoảng 4-5 đêm.

Các tour outbound (ra nước ngoài) đang chia sẻ bớt lại thị phần khách nội địa, lượng tour khởi hành và điểm đến rất đa dạng, đặc biệt ở các tuyến Đông Bắc Á như Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc)...Các tuyến Đông Nam Á phổ thông như Thái Lan, Singapore - Malaysia,... chiếm ưu thế về giá và điểm đến đổi mới liên tục. Riêng các tuyến châu Âu, Mỹ… tiếp tục tăng khoảng 10-15% so với mùa Hè vì đã bắt đầu vào mùa đẹp nhất trong năm là mùa thu và mùa lễ hội cuối năm.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, kết quả hoạt động du lịch dịp nghỉ Quốc khánh 2/9 cho thấy, mặc dù còn nhiều khó khăn song du lịch nội địa đã phục hồi, là đòn bẩy cho du lịch quốc tế. Đặc biệt, các địa phương đã bắt nhịp với việc làm mới sản phẩm, xúc tiến quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương để thu hút khách trong và ngoài nước. Đây là dấu hiệu lạc quan cho mùa du lịch lễ hội cuối năm và mùa đón khách inbound của thị trường Việt Nam.../.