Cà Mau xây dựng chiến lược đầu tư cơ sở hạ tầng Trung tâm chuyển đổi số

Quang cảnh làm việc. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải biểu dương những nỗ lực của cán bộ, viên chức Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh trong thời gian qua, nhất là việc sát nhập 2 trung tâm (tỉnh Bạc Liêu cũ và Cà Mau cũ) về thành trung tâm dữ hiệu tỉnh Cà Mau mới đã triển khai hiệu quả nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cho rằng, ngành chức năng tỉnh cần xác định rõ thực trạng cơ sở dữ liệu hiện nay của tỉnh, từ đó xây dựng chiến lược, giải pháp đầu tư cơ sở hạ tầng phù hợp với tình hình thực tế để phát huy hiệu quả cao nhất.



Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải lưu ý ngành chức năng cần xây dựng chính sách, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu, bảo đảm theo chỉ đạo của Trung ương; quan tâm đầu tư trang thiết bị hiện đại đảm bảo hiệu quả, đúng trọng tâm và tiết kiệm. Song song với đó, quan tâm đầu tư nguồn nhân lực, bảo đảm đáp ứng yêu cầu về trình độ và hiệu quả công việc.



Theo Phó Giám đốc Trung tâm dữ liệu tỉnh Cà Mau Phạm Thống Nhất, toàn trung tâm hiện có 23 máy chủ vật lý với tổng dung lượng lưu trữ 210TB đã sử dụng 163TB, chiếm trên 77% còn lại 47TB để phục vụ hoạt động, triển khai 116 phần mềm, ứng dụng dùng chung của tỉnh, phần mềm chuyên ngành của các đơn vị, kể cả ứng dụng đang sử dụng và ứng dụng duy trì để tra cứu. Qua đó, triển khai kịp thời các giải pháp bảo mật, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số và triển khai hiệu quả các dịch vụ công trực toàn trình. Đại diện Trung tâm dữ liệu tỉnh Cà Mau cũng kiến nghị xây dựng Trung tâm dữ liệu mới theo tiêu chuẩn hiện đại, cải tạo Trung tâm dữ liệu hiện có thành Trung tâm dữ liệu dự phòng.



Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng của tỉnh giai đoạn 2025-2028. Dự án nhằm mục tiêu bổ sung, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và các hệ thống thông tin cho các cơ quan Đảng, bảo đảm đáp ứng, tuân thủ kiến trúc tổng thể chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, phiên bản 3.0. Việc đầu tư dự án nhằm phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo mô hình liên thông số, tăng cường quản trị dựa trên dữ liệu trong toàn hệ thống chính trị./.