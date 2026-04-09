Cà Mau ưu tiên xe buýt “năng lượng sạch” đến năm 2035

Hiện trạng mạng lưới giao thông công cộng tại Cà Mau vẫn còn nhiều hạn chế như trên địa bàn có 3 tuyến lâu năm (Cà Mau - Khánh Hội, Cà Mau - Thới Bình, Cà Mau - Sông Đốc) đang sử dụng 54 phương tiện có niên hạn từ 15 đến 18 năm. Hầu hết các xe này hầu hết đã xuống cấp. Một số tuyến vận tải xe buýt trên địa bàn tỉnh chưa đảm bảo tính kết nối liên hoàn, hầu hết các tuyến xe buýt đang hoạt động độc lập trên từng tuyến đường riêng, chưa kết nối từ trung tâm hành chính đến xã, phường, chưa đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân.



Tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới xe buýt kết nối liên hoàn từ trung tâm các đô thị đến trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, điểm du lịch và trung tâm thương mại. Tỉnh đặc biệt khuyến khích doanh nghiệp vận tải đầu tư xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch, xanh như điện, xăng sinh học, từng bước loại bỏ xe dùng nhiên liệu hóa thạch để phù hợp với lộ trình giảm phát thải khí nhà kính. Giai đoạn 2030 - 2035, Cà Mau sẽ nghiên cứu phát triển các tuyến xe buýt chất lượng cao hoạt động trong phạm vi nội thị.



Đồng thời, phát triển và nâng cao mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn theo hướng cung cấp các dịch vụ xe buýt chất lượng, thuận tiện, phù hợp với nhu cầu đi lại của đa số người dân để khuyến khích người dân sử dụng xe buýt; tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật sử dụng phương tiện công cộng bằng xe buýt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh.



Theo lãnh đạo UBND Tỉnh Cà Mau, địa phương sẽ tổ chức mời gọi đầu tư, đấu thầu khai thác 11 tuyến xe buýt không trợ giá với lộ trình triển khai theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 2026 - 2027 tập trung khởi động 5 tuyến nối Cà Mau đi Khánh Hội, Thới Bình, Sông Đốc, Đá Bạc và Nguyễn Huân. Giai đoạn 2027 - 2028 triển khai 3 tuyến Cà Mau - Năm Căn, Cà Mau - Đầm Dơi, Cái Nước - Cái Đôi Vàm và giai đoạn 2028 - 2030 sẽ hoàn chỉnh mạng lưới với 3 tuyến gồm: Năm Căn - Rạch Gốc - Đất Mũi, Năm Căn - Ông Trang - Đất Mũi và Sông Đốc - Gành Hào. Thời gian hoạt động trong ngày được quy định thống nhất từ 5 giờ 30 phút đến 18 giờ.



Nhằm tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp vào khai thác, tỉnh Cà Mau triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời quy định của pháp luật hiện hành về hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng đối với các dự án đầu tư phương tiện xe buýt, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, hỗ trợ cho người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thông qua chính sách miễn, giảm giá vé trên địa bàn tỉnh./.