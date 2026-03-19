Cà Mau tăng kiểm soát tàu cá, dồn lực gỡ “thẻ vàng” IUU

Đẩy mạnh tuyên truyền và xử lý vi phạm IUU tại Cà Mau. Ảnh: TTXVN phát Tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các cấp, ngành, địa phương thực hiện việc phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường, lực lượng biên phòng, kiểm ngư, chi cục thủy sản và công an để tiến hành điều tra, xác minh thông tin, xử lý ngay từ sớm, từ xa không để vi phạm ảnh hưởng đến việc gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC)…

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử, với đặc thù là địa phương có hệ sinh thái rừng ngập mặn, rừng tràm và ngư trường rộng lớn, tỉnh luôn xác định bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản và động vật hoang dã là nhiệm vụ quan trọng. Thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/11/2025 về tăng cường lãnh đạo đối với công tác chống khai thác thuỷ sản mang tính huỷ diệt.

Trong một thời gian ngắn, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 4.200 cuộc tuyên truyền với trên 125.000 lượt người tham dự; vận động 29.600 hộ dân ký cam kết không sử dụng chất nổ, xung điện, hoá chất độc hại trong khai thác thuỷ sản và tự nguyện giao nộp 650 bộ dụng cụ kích điện.

Cùng với chỉ đạo của các cấp ngành tỉnh, Công an tỉnh Cà Mau cũng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), qua đó, đã ngăn chặn xử lý kịp thời việc tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép để khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển nước ngoài và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, góp phần quan trọng vào nỗ lực chung nhằm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) và giữ vững an ninh trật tự tại vùng biển cực Nam Tổ quốc.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau, bám sát quan điểm chỉ đạo của Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với công an các tỉnh, thành phố giáp biển khu vực phía Nam thực hiện quyết liệt kế hoạch đấu tranh với các đối tượng tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép để khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển nước ngoài; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị với vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong đấu tranh phòng, chống khai thác IUU.

Xác định việc vận động, tuyên truyền có vai trò quan trọng trong phòng ngừa, giải quyết tình trạng tàu cá vi phạm quy định IUU, Công an tỉnh Cà Mau đã phối hợp cùng các sở, ban, ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trực tiếp, phát tờ rơi, thông qua các phiên tòa giả định…

Những tháng đầu năm 2026, Công an tỉnh đã tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền pháp luật với hàng nghìn lượt người tham gia, qua đó phát huy sức mạnh toàn dân để chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện dấu hiệu ngư dân, tàu cá có nguy cơ vi phạm về khai thác thủy sản ngay từ địa bàn cơ sở.

Bên cạnh đó, lực lượng công an còn phối hợp với các ngành chức năng tổng rà soát 100% tàu cá trên địa bàn tỉnh để tăng cường quản lý, kiểm soát tàu khai thác thủy sản, kết hợp tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho ngư dân, góp phần quan trọng trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác thủy sản. Qua các buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân, nhất là ngư dân trên địa bàn ven biển thực hiện hệu quả việc đấu tranh phòng, chống khai thác IUU tại địa phương.

Ông Nguyễn Minh Luân, ngụ ấp 14, xã Vĩnh Hậu cho biết, thông qua các buổi tuyên truyền của Công an xã, ông đã nắm rõ các quy định pháp luật cũng như những lưu ý khi khai thác thủy sản trên biển. Là ngư dân, ông Luân cam kết chấp hành nghiêm quy định, không khai thác trái phép, góp phần giữ gìn an ninh vùng biển.



Trung tá Nguyễn Quốc Khải, Phó Trưởng Công an xã Vĩnh Hậu cho biết, lực lượng Công an xã thường xuyên phối hợp với bộ đội biên phòng, Ban dân chánh ấp và lực lượng an ninh trật tự cơ sở để đẩy mạnh tuyên truyền các quy định pháp luật về khai thác thủy sản đến từng hộ dân, nhất là các ngư dân có tàu, ghe hoạt động trên biển. Đồng thời, vận động người dân ký cam kết không khai thác thủy sản trái phép, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.



Bên cạnh việc phòng ngừa, ngăn chặn, Công an tỉnh Cà Mau còn tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng và lực lượng chấp pháp trên biển nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm quy định về IUU. Đồng thời, đẩy mạnh điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi môi giới, tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép để khai thác thủy sản ở vùng biển nước ngoài, cũng như hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.





Cũng theo lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau, để góp phần ngăn chặn, loại bỏ hoạt động khai thác IUU, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành chức năng, mỗi người dân nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình khai thác, đánh bắt thủy sản, đặc biệt là thực hiện tốt các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu để chung tay bảo vệ chủ quyền, phát triển kinh tế, góp phần gỡ bỏ thẻ vàng của EC đối với ngành thủy sản./.