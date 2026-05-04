Cà Mau: Huy động gần 59 tỷ đồng chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam

Theo đó, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đề ra 7 mục tiêu cụ thể, trong đó có việc tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội; phát huy vai trò nòng cốt trong công tác chăm sóc, giúp đỡ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nạn nhân chất độc da cam; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội; góp phần thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống nạn nhân. Đặc biệt, hằng năm, Hội vận động và phối hợp vận động nguồn lực xã hội đạt từ 10-12 tỷ đồng; cả nhiệm kỳ phấn đấu đạt tối thiểu 50-60 tỷ đồng, phục vụ công tác chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân trên địa bàn tỉnh.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa I gồm 39 thành viên, Ban Thường vụ gồm 11 thành viên. Bà Võ Thị Hồng Thoại được Đại hội tín nhiệm bầu tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026-2031.



Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam biểu dương những kết quả mà Tỉnh Hội Cà Mau đạt được. Đồng thời yêu cầu, tổ chức Hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác chăm sóc, giúp đỡ và bảo vệ quyền, lợi ích của nạn nhân chất độc da cam; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và huy động sự quan tâm của toàn xã hội đối với các nạn nhân.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Hữu Trí đề nghị, thời gian tới, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động hướng về cơ sở. Hội cần quan tâm sâu sắc hơn nữa đến những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có hình thức hỗ trợ phù hợp từng đối tượng; đa dạng hóa nguồn lực vận động để tạo sức mạnh tổng hợp chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh. Các cấp, ngành tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động của Hội đạt hiệu quả cao hơn.

Tỉnh Cà Mau hiện có hơn 20.000 hội viên, trong đó trên 6.700 nạn nhân chất độc da cam đang hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước. Do sức khỏe suy giảm và khả năng lao động hạn chế, đời sống của phần lớn nạn nhân vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi sự chung tay giúp đỡ thường xuyên từ cộng đồng.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam, trao bảng tượng trưng hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam tỉnh Cà Mau. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN

Với tinh thần “Không để nạn nhân chất độc da cam bị bỏ lại phía sau”, nhiệm kỳ qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin các cấp trong tỉnh đã tích cực vận động nguồn lực xã hội được gần 59 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, Hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Xây dựng và sửa chữa 75 căn nhà “Mái ấm da cam”; trao hơn 24.000 suất quà; xây dựng 15 cầu giao thông nông thôn; tổ chức khám, chữa bệnh cho hơn 4.500 lượt nạn nhân và trao nhiều suất học bổng cho con em nạn nhân vượt khó học giỏi.

Đặc biệt, Tỉnh hội đã phối hợp với Hội Trợ giúp người khuyết tật Việt Nam triển khai dự án trị giá 40,8 tỷ đồng về chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, mang lại hiệu quả thiết thực cho người thụ hưởng.

Dịp này, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam đã trao hỗ trợ 5 suất thực hiện mô hình sinh kế (10 triệu đồng/suất) cho các nạn nhân trên địa bàn. Ghi nhận những đóng góp trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” giai đoạn 2020-2025./.