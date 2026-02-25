Cà Mau gắn cải cách hành chính với chuyển đổi số

Công dân đến giao dịch tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh Cà Mau. Ảnh: Tuấn Kiệt – TTXVN



Tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh Cà Mau trong sáng 24/2, tất cả các quầy phục vụ các thủ tục hành chính cho công dân, các dịch vụ hỗ trợ đi kèm đều đông người dân đến làm thủ tục trong trật tự, nhịp nhàng. Việc giải quyết các thủ tục tại đây diễn ra nhanh chóng, đơn giản; người dân, doanh nghiệp đều bày tỏ sự hài lòng trước những đổi thay từ cải cách hành chính.



Chị Trần Thị Điệp (phường Hòa Thành) cho biết, khi đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để làm lại giấy căn cước, chị rất hài lòng vì được cán bộ làm việc ở đây hướng dẫn, hỗ trợ rất nhiệt tình.



Trung tâm phục vụ hành chính công xã Vĩnh Thanh, tỉnh Cà Mau, được đầu tư khan trang thuận lợi cho nhân dân đến giao dịch. Ảnh: Tuấn Kiệt – TTXVN



Một trường hợp khác là chị Huỳnh Như (xã Đất Mũi) đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh làm hồ sơ thất nghiệp. Chị Như cho biết, thời gian làm thủ tục nhanh gọn, thái độ của nhân viên nhiệt tình, niềm nở, hướng dẫn chi tiết, tất cả đều làm trên trên hệ thống điện tử.



Chị Tô Hồng Phương, Công ty xe khách Tuấn Hưng Cà Mau nhận xét: “Khi đến thực hiện các thủ tục hành chính, bản thân tôi rất hài lòng vì được các chuyên viên hướng dẫn tận nhiệt tình, tận tâm, những người già cũng được ưu tiên”.



Ông Hồ Chí Linh, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cà Mau cho biết: Năm 2025, tỷ lệ hài lòng của người dân đối với cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thủ tục hành chính đạt trên 97%. Điều này đã giúp tỉnh Cà Mau xếp hạng thứ 5/34 địa phương cả nước về cung cấp thủ tục hành chính và dịch vụ trực tuyến của người dân và doanh nghiệp.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cà Mau, thời gian giải quyết thủ tục được rút ngắn rõ rệt đã giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh. Từ cách tiếp nhận, hướng dẫn cho đến trả kết quả đã góp phần tạo nên sự thuận tiện, minh bạch; những thủ tục từng mất nhiều thời gian nay được rút ngắn góp phần giúp người dân tiết kiệm chi phí, công sức và đặc biệt là tạo dựng niềm tin đối với bộ máy hành chính. Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp luôn là mục tiêu cao nhất, cũng là động lực thúc đẩy bộ máy hành chính không ngừng đổi mới, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế – xã hội bền vững.



Thay cho những chồng hồ sơ giấy, tại các trung tâm hành chính công trong tỉnh hiện nay là hệ thống phần mềm quản lý, màn hình điện tử và quy trình xử lý được số hóa. Nhiều thủ tục hành chính đã được cung cấp trực tuyến ở mức độ toàn trình, cho phép người dân nộp hồ sơ, thanh toán lệ phí, theo dõi tiến độ và nhận kết quả ngay trên môi trường mạng.



Ông Võ Thành Nhân, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Vĩnh Mỹ chia sẻ, tại xã Vĩnh Mỹ, quy trình nộp trực tuyến khi người dân đến liên hệ thủ tục rất thuận tiện, có bố trí cán bộ bán chuyên trách thực hiện, hướng dẫn người dân đăng ký dịch vụ công trực tuyến. Những người chưa thành thạo công nghệ số sẽ có cán bộ trực tiếp hướng dẫn tất cả các thủ tục.



Ông Lê Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau chia sẻ, cải cách hành chính không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà là động lực then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tỉnh Cà Mau xác định, cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số là khâu đột phá chiến lược. Do đó, địa phương đang tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả nộp hồ sơ trực tuyến, số hóa hồ sơ và thanh toán trực tuyến..., góp phần thay đổi thói quen của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Ngay từ đầu năm 2026, các sở, ban, ngành và địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và thời hạn thực hiện, tạo nền tảng vững chắc cho việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ cải cách trên tất cả các lĩnh vực. Riêng đối với hạ tầng công nghệ, Cà Mau hợp nhất Cổng Dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung. Cà Mau xác định cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số không chỉ không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà là sự thay đổi toàn diện hướng đến tạo thuận lợi cho người dân, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ./.

