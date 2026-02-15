Cà Mau: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trao quyết định gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ

Theo các quyết định của Bộ Quốc phòng, đợt này tỉnh Cà Mau có 184 đồng chí được tuyển dụng và gọi phục vụ tại ngũ. Ảnh: TTXVN phát.

Đại tá Võ Thành Lê, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự còn có các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại diện các cơ quan, đơn vị và 184 đồng chí được trao quyết định trong đợt này.



Theo các quyết định của Bộ Quốc phòng, đợt này tỉnh Cà Mau có 184 đồng chí được tuyển dụng và gọi phục vụ tại ngũ. Trong đó, 154 đồng chí là sĩ quan dự bị được gọi vào phục vụ tại ngũ, 29 đồng chí được tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp và 1 đồng chí được tuyển dụng vào quân đội.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Võ Thành Lê chúc mừng các đồng chí được tuyển dụng, gọi phục vụ tại ngũ; đồng thời khẳng định đây là bước kiện toàn quan trọng đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở theo Kết luận số 228-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; qua đó, góp phần đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau yêu cầu các đồng chí được tuyển dụng, gọi phục vụ tại ngũ không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác; phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; quản lý chặt chẽ lực lượng dự bị động viên; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; chủ động phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đồng thời, các đồng chí được tuyển dụng cần thường xuyên rèn luyện tác phong công tác khoa học, sâu sát cơ sở, gần dân, hiểu dân, gắn bó mật thiết với nhân dân; phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Đại tá Võ Thành Lê, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau cũng đề nghị, các đồng chí được tuyển dụng, gọi phục vụ tại ngũ phải chấp hành nghiêm nguyên tắc, kỷ luật của quân đội; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong đơn vị; tích cực học tập, rèn luyện, phát huy tốt năng lực, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng quân đội tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.