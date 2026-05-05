Bước phát triển mới trong đào tạo ngành kỹ thuật nhiệt - lạnh

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng tham quan Trung tâm Thực hành giải pháp HVAC. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Ngày 5/5, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Panasonic Việt Nam tổ chức Lễ bàn giao Trung tâm Thực hành giải pháp HVAC (HVAC Solution Center), đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ giữa nhà trường và doanh nghiệp.



Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lê Hùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) nhấn mạnh, việc đưa Trung tâm Thực hành giải pháp HVAC vào vận hành có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng gắn lý thuyết với thực tiễn. Trung tâm không chỉ tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận các công nghệ tiên tiến, mà còn góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, nhà trường cam kết khai thác hiệu quả Trung tâm, tiếp tục mở rộng hợp tác với doanh nghiệp nhằm phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật có tay nghề cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) ký kết phối hợp với Công ty TNHH Panasonic Việt Nam tại buổi lễ. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Trung tâm HVAC được Panasonic Việt Nam đầu tư đồng bộ về thiết bị và công nghệ, phục vụ đào tạo, thực hành trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt - lạnh. Hệ thống trang bị tại đây bao gồm các giải pháp điều hòa không khí dùng cho sinh hoạt và thương mại; hệ thống thông gió thu hồi nhiệt; hệ thống điều hòa thương mại cục bộ; hệ thống cấp gió cho Phòng Quản lý không khí toàn diện.



Đáng chú ý, Phòng Quản lý không khí toàn diện được tích hợp các công nghệ hiện đại nhằm kiểm soát chất lượng không khí trong môi trường sống, với các thành phần như hệ thống điều hòa không khí, thông gió, công nghệ Nanoe X, cảm biến chất lượng không khí, hệ thống điều khiển trung tâm và tối ưu hóa độ ẩm. Bên cạnh đó, Trung tâm còn được trang bị hệ thống điều hòa trung tâm cùng các mô hình điều hòa treo tường, âm trần phục vụ học tập và nghiên cứu.



Trong khuôn khổ sự kiện, hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều nội dung trọng tâm như tài trợ Trung tâm; tổ chức tham quan, trải nghiệm và đào tạo; triển khai hội thảo chuyên đề, hoạt động hướng nghiệp; tổ chức chương trình thực tập, đào tạo kỹ năng cho sinh viên; phối hợp xây dựng chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt - lạnh.



Tại chương trình, các đại biểu đã tham quan Trung tâm HVAC, trực tiếp tìm hiểu hệ thống thiết bị và công nghệ được đưa vào vận hành. Đồng thời, hoạt động đào tạo chuyên môn về HVAC cũng được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia kỹ thuật từ Panasonic Việt Nam, hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng tiếp cận kiến thức thực tiễn và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.



Em Lê Tiến Sỹ (sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng) cho biết, khi Trung tâm đi vào hoạt động, em sẽ được tiếp cận những công nghệ mới, phù hợp với xu hướng thị trường. Từ đó, giúp em nâng cao chất lượng học tập, tay nghề và mở ra nhiều cơ hội việc làm hơn khi tốt nghiệp.



Việc đưa Trung tâm Thực hành giải pháp HVAC vào hoạt động được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết chặt chẽ giữa Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng và doanh nghiệp. Qua đó phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động và sự phát triển của ngành kỹ thuật nhiệt - lạnh hiện nay./.