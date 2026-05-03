Bùng nổ sức mua tại siêu thị, trung tâm thương mại TP. Hồ Chí Minh dịp lễ 30/4

Khách mua hàng thanh toán tại siêu thị Co.op Mart Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Ghi nhận trong suốt 4 ngày nghỉ lễ cho thấy, hệ thống siêu thị và trung tâm thương mại TP. Hồ Chí Minh luôn trong tình trạng đông đúc, lượng khách tăng từ 1,5 – 2 lần so với ngày thường. Các khu vực mua sắm, ăn uống và giải trí luôn kín chỗ, thậm chí khách phải xếp hàng để thanh toán hoặc sử dụng dịch vụ.

Nhiều hệ thống bán lẻ lớn ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Riêng trong ngày 30/4, doanh thu hệ thống WinMart tăng tới 55% so với ngày thường, số lượng hóa đơn tăng khoảng 30%. Hệ thống AEON Việt Nam cũng ghi nhận lượt khách đến mua sắm, giải trí tăng 20 – 30%.

Theo đại diện một hệ thống bán lẻ, dù ngày lễ dài ngày nhưng nhiều người dân có xu hướng lựa chọn ở lại thành phố hoặc chỉ đi du lịch ngắn ngày, giúp thị trường tiêu dùng sôi động. Sức mua được ghi nhận rải đều trong 4 ngày nghỉ lễ và đông đúc hơn vào hai ngày đầu và cuối của kỳ nghỉ.

Bên cạnh đó, thị trường ghi nhận xu hướng tiêu dùng có chọn lọc hơn. Các nhóm hàng thiết yếu tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong giỏ hàng, như thực phẩm tươi sống, đồ ăn chế biến sẵn, nước giải khát và hàng tiêu dùng nhanh… Đây là những mặt hàng phục vụ trực tiếp nhu cầu ăn uống, tụ họp gia đình, hội nhóm và du lịch trong dịp lễ.

Các sản phẩm thời trang, đồ gia dụng và dịch vụ giải trí cũng ghi nhận sức mua tốt, đặc biệt khi được giảm giá sâu. Nhóm hàng thời trang mang thông điệp “Yêu nước” tại các hệ thống bán lẻ GO!, Top Markets… ghi nhận sức mua tăng đáng kể. Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc truyền thông Central Retail Việt Nam, cho rằng việc ra mắt những bộ sưu tập thời trang gắn với niềm tự hào, tôn vinh tình yêu Tổ quốc là cách để nhà bán lẻ kết nối cảm xúc với khách hàng, đồng thời tôn vinh hàng Việt và kích cầu thị trường.

Một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy sức mua trong dịp lễ là các chương trình khuyến mãi quy mô lớn được đồng loạt triển khai như giảm giá đến 50%, combo mua tiết kiệm hay mua 1 tặng 1…, từ đó không chỉ tăng giá trị đơn hàng mà còn kích thích khách hàng mua sắm nhiều hơn.

Theo bà Nguyễn Khánh Hà, phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh, siêu thị những ngày nghỉ lễ khá nhộn nhịp với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn phủ rộng trên nhiều mặt hàng. Sau thời điểm giá xăng dầu biến động, đến nay tâm lý tiêu dùng đã ổn định hơn, chi tiêu “mạnh tay” hơn thường lệ, tạo không khí vui vẻ trong gia đình dịp lễ cũng như mua sắm vật dụng thiết yếu trong gia đình.

Dù sức mua tăng mạnh, hàng hóa vẫn dồi dào và không tăng giá đột biến, nhờ các biện pháp chủ động chuẩn bị nguồn cung ứng từ các hệ thống bán lẻ. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hưng, Trưởng phòng Đối ngoại MM Mega Market Việt Nam, cho biết nhờ dự báo nhu cầu từ sớm, đơn vị đã tăng 60% lượng hàng hóa dự trữ cho dịp lễ để đón đầu thị trường. Nhờ đó, hoạt động cung ứng chủ động, hàng hóa luôn dồi dào trên quầy kệ suốt kỳ nghỉ lễ, phục vụ tốt nhất hoạt động mua sắm trong cao điểm.

Tại TP. Hồ Chí Minh, mô hình “mua sắm kết hợp giải trí” ngày càng phát huy hiệu quả. Nhiều gia đình, khách hàng, nhất là giới trẻ, lựa chọn trung tâm thương mại làm điểm đến trong kỳ nghỉ thay vì chỉ mua sắm đơn thuần, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu. Trung tâm thương mại AEON ghi nhận lượng khách tăng mạnh, kết hợp đi siêu thị với giải trí và ăn uống tại chỗ.

Người dân cũng tìm đến các trung tâm thương mại lớn như Vincom Đồng Khởi, Saigon Centre, Crescent Mall… giúp hoạt động mua sắm, vui chơi, giải trí tại đây khởi sắc. Nhiều thương hiệu thời trang (giày dép, quần áo…), mỹ phẩm… tranh thủ tung khuyến mãi từ 10 – 50% để thu hút người tiêu dùng. Các khu vui chơi dành cho trẻ em, các rạp chiếu phim tại trung tâm thương mại tăng tối đa nhân viên để phục vụ lượng khách tăng trong kỳ nghỉ lễ.

Sức mua sôi động trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 tại TP. Hồ Chí Minh không chỉ là giai đoạn cao điểm tiêu dùng ngắn hạn mà còn phản ánh xu hướng phục hồi của thị trường bán lẻ. Đây cũng được xem là bước “chạy đà” quan trọng cho mùa tiêu dùng hè, khi nhu cầu mua sắm, du lịch và giải trí dự báo sẽ còn tăng cao./.