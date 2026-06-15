Bùng nổ doanh thu nhờ công nghệ

Vườn trầm của ông Phạm Xuân Toàn (phường Long Khánh, thành phố Đồng Nai) được trồng theo mô hình kinh tế tuần hoàn. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN

Đưa robot thay sức người

Là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu KINOKO Long Khánh (Công ty KINOKO Long Khánh, phường Bảo Vinh, thành phố Đồng Nai) đã mạnh dạn đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng nhà xưởng sản xuất nấm công suất lớn theo công nghệ Nhật Bản. Nhờ ứng dụng đồng bộ các thiết bị hiện đại đã giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trên thị trường.

Điểm nổi bật của doanh nghiệp là tiên phong đưa robot và các dây chuyền tự động hóa vào quá trình sản xuất. Toàn bộ hệ thống máy đóng lọ, máy cấy giống, máy cào bề mặt đều được nhập khẩu từ Nhật Bản và vận hành tự động. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn đầu tư robot gắp sọt đưa lên kệ, thay thế những công việc nặng nhọc vốn cần nhiều lao động thủ công.

Bà Nguyễn Diệu Linh, Giám đốc kinh doanh Công ty KINOKO Long Khánh cho biết, từ năm 2018, công ty bắt đầu ứng dụng robot và công nghệ cao như máy đóng lọ, máy cấy giống, máy cào bề mặt vào dây chuyền sản xuất. Nhờ đó, các công đoạn sản xuất được thực hiện với độ chính xác cao, thời gian xử lý nhanh hơn, từ đó tạo ra những sản phẩm nấm có chất lượng đồng đều, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường Nhật Bản. Hầu như các khâu sản xuất của xưởng đều có robot, máy móc thay thế sức lao động của con người. Hiện nay, máy móc đang thay thế khoảng 70% sức lao động con người, trong đó, có nhiều khâu máy móc thay thế đến 90%.

Theo Giám đốc kinh doanh Công ty KINOKO Long Khánh, hiệu quả từ quá trình tự động hóa được thể hiện rõ qua năng suất sản xuất. Nếu trước đây, để sản xuất khoảng 20.000 lọ nấm trong một buổi sáng cần tới 10 lao động tham gia, thì nay với sự hỗ trợ của robot và hệ thống máy móc tự động, doanh nghiệp chỉ cần 2 người vận hành vẫn hoàn thành khối lượng công việc tương đương. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Công nhân Cơ sở Trầm hương Toàn Thắng (phường Long Khánh, thành phố Đồng Nao) chế tác các sản phẩm từ trầm cung cấp ra thị trường. Ảnh: Lê Xuân - TTXVN

Ông Trần Văn Việt, Chủ tịch Hội Nông dân phường Bảo Vinh cho biết, Công ty KINOKO Long Khánh là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp theo quy trình Nhật Bản. Việc áp dụng hệ thống sản xuất hiện đại không chỉ giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm mà còn tận dụng hiệu quả nguồn phụ phẩm nông nghiệp tại địa phương, tạo việc làm cho lao động tại chỗ và gia tăng giá trị sản xuất trên cùng một đơn vị diện tích.

Theo ông Nguyễn Văn Việt, không chỉ doanh nghiệp này, hiện nay nhiều hộ nông dân, tổ hợp tác trên địa bàn phường cũng đang chuyển mạnh sang sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao và hữu cơ. Đây là hướng đi phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Chuyển đổi số tạo đột phá về doanh thu

Không chỉ chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới quy trình sản xuất, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đồng Nai còn sử dụng chuyển đổi số như “đòn bẩy” để thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận khách hàng. Những người chủ doanh nghiệp trở thành các “chuyên gia bán hàng” đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử lớn.

Ông Phạm Xuân Toàn, chủ Cơ sở Trầm hương Toàn Thắng (phường Long Khánh, thành phố Đồng Nai) cho biết, những năm gần đây, cơ sở đã mạnh dạn ứng dụng chuyển đổi số, thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận khách hàng. Từ việc các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao, cùng với việc tiếp cận những khách hàng truyền thống, sản phẩm Trầm hương Toàn Thắng đã mạnh dạn vươn ra những sàn thương mại điện tử lớn.

“Từ khi cơ sở chuyển sang hình thức thương mại điện tử, sản phẩm bán chạy hơn, được nhiều người biết đến hơn cả trong nước và quốc tế, các sản phẩm tham gia sàn thương mại điện tử, số lượng đơn hàng mỗi tháng tăng đột biến, nguồn cung không đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng giúp tạo công ăn việc làm ổn định cho công nhân và phát triển kinh tế địa phương. Mục tiêu lớn nhất của đơn vị là sẽ hướng tới xuất khẩu”, anh Phạm Xuân Toàn chia sẻ.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ là yêu cầu tất yếu nhằm thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Đây cũng là giải pháp quan trọng để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong giai đoạn 2026 - 2030.

Đến thời điểm hiện tại, thành phố Đồng Nai có 17 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Địa phương đặt mục tiêu trong giai đoạn 2026 - 2030 phát triển trên 70 doanh nghiệp khoa học và công nghệ góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai cho biết, thời gian qua, đơn vị đã đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Sở không chỉ hướng dẫn trực tiếp doanh nghiệp xây dựng các dự án khoa học công nghệ mà còn kết nối với các viện nghiên cứu, trường đại học để chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ đến cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, từng bước ươm tạo và phát triển thêm nhiều doanh nghiệp khoa học công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố Đồng Nai. Khi được công nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ, các đơn vị sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi như hỗ trợ về đất đai, thuế và các nguồn kinh phí để đầu tư nghiên cứu, đổi mới công nghệ, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững./.