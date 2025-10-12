Bức tranh sơn mài "Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập" được trao Kỷ lục Guinness thế giới

Trong dòng chảy văn hóa dân tộc, hội họa là tấm gương phản chiếu tâm hồn và khát vọng của người Việt Nam. Từ tranh dân gian Đông Hồ đến các sáng tác hiện đại được giới thiệu tại nhiều không gian trưng bày trong nước, quốc tế, mỹ thuật Việt Nam đã góp phần lưu giữ ký ức, truyền tải giá trị, nuôi dưỡng tâm hồn nhiều thế hệ. Sơn mài là một nét đặc sắc, kết tinh của sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và trí tuệ Việt Nam. Việc tác phẩm “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập” được Guinness ghi nhận không chỉ là kỷ lục về kích thước, mà còn là một ghi nhận mang ý nghĩa đặc biệt đối với nghệ thuật sơn mài Việt Nam, góp phần quảng bá sâu rộng hơn giá trị mỹ thuật dân tộc, khích lệ đội ngũ họa sĩ tiếp tục sáng tạo, lan tỏa giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam Mai Thị Ngọc Oanh chia sẻ, bức tranh “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập” được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới chính thức công nhận là bức tranh sơn mài không ghép lớn nhất thế giới là sự kiện đặc biệt và đầy tự hào. Bởi đây là lần đầu tiên một tác phẩm sơn mài Việt Nam được công nhận tại Kỷ lục Guinness Thế giới, cũng là lần đầu tiên Kỷ lục Guinness Thế giới xác lập một kỷ lục về tranh sơn mài. Đó không chỉ là vinh dự của riêng tác giả, Hội Mỹ thuật Việt Nam, mà còn là niềm tự hào của cả dân tộc.

Đại diện Kỷ lục Guinness thế giới cho biết "Kỷ lục này xác lập dựa trên quá trình đo đạc chính xác của các chuyên gia độc lập, qua đó xác nhận tổng diện tích bức tranh là 2,4mx7.2m và kết quả cho thấy đây là bức tranh sơn mài lớn nhất từng thực hiện”. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Việc tái hiện hình ảnh “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập” - khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong lịch sử dân tộc bằng chất liệu sơn mài truyền thống và được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới ghi nhận một lần nữa khẳng định sự gắn kết giữa lịch sử, văn hóa, sức sáng tạo của con người Việt Nam. Đây không chỉ là sự khích lệ mà còn mở ra một cơ hội để nghệ thuật Việt Nam tiếp tục được lan tỏa, được nhìn nhận xứng đáng trong dòng chảy nghệ thuật nhân loại, bà Mai Thị Ngọc Oanh nhấn mạnh.

Đại diện Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới khẳng định: Họa sĩ Chu Nhật Quang chính tức được Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới công nhận là người sở hữu bức tranh sơn mài lớn nhất thế giới. Kỷ lục này được xác lập dựa trên quá trình đo đạc chính xác của các chuyên gia độc lập, qua đó xác nhận tổng diện tích bức tranh và kết quả cho thấy đây là bức tranh sơn mài lớn nhất từng được thực hiện.