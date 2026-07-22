“Bức ảnh tri ân” làm ấm lòng thân nhân liệt sĩ

Ông Trương Quang Khánh vui mừng khi nhận được bức ảnh của người cha – Liệt sĩ Trương Thính. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN

Tại thôn Thọ Lộc (xã Thọ Phong), căn nhà của ông Trương Quang Khánh là nơi thờ cúng Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng hai liệt sĩ là cha và anh trai ông. Suốt hàng chục năm qua, nỗi trăn trở lớn nhất của gia đình là người anh trai hy sinh khi còn quá trẻ nên không để lại tấm hình nào. Trong khi đó, bức ảnh của người cha - liệt sĩ Trương Thính vốn được lấy từ tấm ảnh căn cước cũ cũng đã phai mờ nghiêm trọng. Khi lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi trao tận tay bức ảnh màu của người cha đã được khôi phục rõ nét và trang trọng, ông Khánh không giấu nổi niềm vui. Ông Khánh chia sẻ, việc các chiến sĩ Công an phục dựng thành công bức ảnh màu sắc nét không đơn thuần là khôi phục một tấm hình mà mang ý nghĩa như một sự trở về của người thân sau bao năm xa cách.

Câu chuyện về những tấm ảnh thờ bị hư hỏng, bạc màu theo thời gian là trăn trở chung của hàng nghìn gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Việc nhận lại tấm ảnh thờ của người thân được khôi phục nguyên vẹn đã mang lại niềm xúc động sâu sắc cho các gia đình.

Bà Đoàn Thị Thúy (87 tuổi, ở thôn Thọ Lộc, xã Thọ Phong) hiện sống một mình, bày tỏ sự phấn khởi và trân trọng trước sự quan tâm của lực lượng Công an khi phục dựng bức ảnh của người chồng liệt sĩ rất chân thực, giúp bà có thêm niềm vui tinh thần ở tuổi già.

Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Vương (cùng ở thôn Thọ Lộc) cho biết, tấm ảnh thờ đen trắng của ông nội do đồng đội bàn giao lại đã phai mờ sau hơn 60 năm. Khi nhận lại bức ảnh do Công an tỉnh khôi phục sắc nét, giữ đúng thần thái của người đã khuất, gia đình ông vô cùng trân trọng sự nỗ lực và tận tụy của cán bộ, chiến sĩ.

Để trao trả những bức chân dung sắc nét, chân thực nhất cho thân nhân liệt sĩ, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện quy trình phục dựng chặt chẽ và cẩn trọng. Lực lượng chức năng thu thập các mảnh ảnh cũ hỏng, sờn rách, lắng nghe mô tả từng chi tiết khuôn mặt qua lời kể của người thân, từ đó, kết hợp ứng dụng công nghệ hiện đại với sự tỉ mỉ, kiên nhẫn của từng cán bộ, chiến sĩ.

Đánh giá về ý nghĩa của công trình, Đại tá Phạm Xuân Dương, Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến (Công an tỉnh Quảng Ngãi) nhấn mạnh, đơn vị đã chủ động phối hợp với chính quyền các xã, phường, đặc khu trên địa bàn rà soát, nắm bắt nhu cầu phục dựng ảnh của gia đình chính sách. Đây là việc làm mang ý nghĩa thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lưu giữ ký ức lịch sử và tạo sự kết nối giữa quá khứ với tương lai.

Công an tỉnh Quảng Ngãi thực hiện quy trình phục dựng ảnh các liệt sĩ. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN

Đến nay, khoảng 30 bức ảnh liệt sĩ đã được khôi phục và trao tận tay các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Những bức chân dung được làm mới không chỉ lấp đầy khoảng trống trên bàn thờ gia tiên mà còn làm ấm lại ký ức của những người ở lại. Thời gian tới, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh nhân rộng, mở rộng quy mô mô hình này.

Việc làm thiết thực của Công an tỉnh Quảng Ngãi không chỉ góp phần làm dịu bớt phần nào nỗi đau mất mát của các gia đình chính sách mà còn góp phần giáo dục lý tưởng sống, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”./.