Bữa sáng 0 đồng và những bài học pháp luật ý nghĩa

Chi đoàn Công an xã Hòa Tú phối hợp cùng Chi đoàn Viện Kiểm sát khu vực 8 tổ chức Chương trình “Bánh mì, nước suối 0 đồng”. Ảnh: TTXVN phát

Tại xã Hòa Tú, Chi đoàn Công an xã đã phối hợp cùng Chi đoàn Viện Kiểm sát khu vực 8, thành phố Cần Thơ và các trường học tổ chức chương trình “Bánh mì, nước suối 0 đồng”. Cụ thể, trong hai ngày 26 và 27/3, chương trình diễn ra tại trường Trung học cơ sở Hòa Tú 1 và trường Trung học phổ thông Hòa Tú, trao tặng tổng cộng 200 phần bánh mì, nước suối đến tận tay các em học sinh. Những phần quà mang ý nghĩa động viên, tiếp sức cho các em nỗ lực vươn lên trong học tập.





Lực lượng công an xã cùng các đơn vị phối hợp phát các phần bánh mì, nước suối và các tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho học sinh. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, ngày 23/3, Công an xã An Thạnh cũng ra mắt mô hình “Xe bánh mì 0 đồng – trao gửi niềm tin” kỳ thứ nhất tại Trường Trung học cơ sở An Thạnh. Trong ngày đầu ra quân, đơn vị đã trao tặng 170 ổ bánh mì thịt miễn phí cho học sinh, người lao động và những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mô hình này không chỉ hỗ trợ về mặt vật chất mà còn là cầu nối lan tỏa yêu thương, gắn kết tình cảm quân – dân thêm bền chặt.



Điểm đặc biệt của chuỗi hoạt động tại cả hai địa phương là việc lồng ghép hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Thông qua các tài liệu, tờ rơi và quà tặng lưu niệm, lực lượng Công an đã trang bị cho hàng nghìn lượt học sinh và giáo viên những kiến thức quan trọng về phòng, chống ma túy học đường, an toàn giao thông và kỹ năng nhận diện các loại tội phạm như lừa đảo qua mạng hay bạo lực học đường; kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước các tác nhân xâm hại.



Chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các học sinh đang theo học tại các trường phổ thông trên địa bàn. Ảnh: TTXVN phát



Những hoạt động ý nghĩa này đã góp phần xây dựng và củng cố hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, luôn “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Trong thời gian tới, các mô hình này hứa hẹn sẽ tiếp tục được duy trì và nhân rộng, vừa chăm lo đời sống nhân dân, vừa nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng./.