Brazil và Pháp khẳng định vai trò trung tâm của Liên hợp quốc

Theo thông báo từ Phủ Tổng thống Brazil, trong cuộc điện đàm ngày 27/1, nhà lãnh đạo hai nước Brazil và Pháp đã nhất trí “bảo vệ việc tăng cường vai trò của Liên hợp quốc” và nhận định rằng “mọi sáng kiến liên quan đến hòa bình và an ninh phải phù hợp với các thẩm quyền của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc”.

Trước đó một ngày, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ, Tổng thống Lula da Silva đã đề nghị giới hạn hoạt động của Hội đồng Hòa bình với vấn đề Gaza, đồng thời kêu gọi “dành một ghế tham gia cho Palestine”.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời cả Brazil và Pháp tham gia Hội đồng Hòa bình - sáng kiến do Mỹ dẫn dắt nhằm giải quyết xung đột toàn cầu. Tuy nhiên, Pháp đã từ chối lời mời.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: IRNA/TTXVN

Sáng kiến Hội đồng Hòa bình đã được ông Trump công bố bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos (Thụy Sĩ) với sự tham dự của các đồng minh như Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Tổng thống Argentina Javier Milei. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - người hiện đối mặt với lệnh bắt của Tòa án Hình sự Quốc tế liên quan đến xung đột tại Gaza, cho biết sẽ tham gia cơ chế mới này./.