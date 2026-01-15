Bốn tàu cá bị cháy khi đang neo đậu

Hiện trường vụ cháy tàu cá. Ảnh: TTXVN phát Cụ thể, khoảng 1 giờ ngày 15/1, một vụ cháy xảy ra tại bến neo đậu sông Trà Bồng (thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn) làm cháy 4 tàu cá. Trong đó có 3 tàu cá của ngư dân xã Bình Sơn gồm: tàu QNg- 95221TS do ông Lê Hồng Sơn làm chủ (bị cháy khoảng 95%); tàu QNg - 95554 TS của ông Nguyễn Khắc Vĩ (cháy khoảng 95%); tàu QNg - 90735 TS do bà Nguyễn Thị Hồng Lắm làm chủ (cháy khoảng 20%). Còn tàu cá QNg - 95138 TS của bà Bùi Thị Tường Vy (trú xã Vạn Tường) làm chủ bị cháy khoảng 70%.



Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã nhanh chóng phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức chữa cháy.



Đến khoảng 6 giờ ngày 15/1, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.



Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.