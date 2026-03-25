Bồi dưỡng, giới thiệu về Quốc hội cho người lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đã thành công rực rỡ, thực sự là một mốc son trong tiến trình xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa của nước nhà. Với tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước đến nay (đạt 99,7%), cuộc bầu cử đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI. Thành công của cuộc bầu cử không chỉ nằm ở những con số, mà ở sự kỳ vọng lớn của cử tri gửi vào mỗi người đại diện được bầu ra.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, điểm khác biệt lớn nhất là Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI sẽ diễn ra sớm hơn so với các khóa trước. Tại Kỳ họp đầu tiên, Quốc hội không chỉ kiện toàn bộ máy nhân sự cao cấp của Nhà nước, mà còn phải bắt tay ngay vào việc xem xét, quyết định chương trình lập pháp và các chính sách kinh tế - xã hội. Các đại biểu không có thời gian để "tập sự" mà sẽ bước vào hoạt động nghị trường với tâm thế của một người đại diện thực thụ ngay từ những ngày, giờ đầu tiên. Chính vì vậy, hội nghị lần này nhằm giúp đại biểu nắm bắt những kiến thức cơ bản và vận dụng tốt các kỹ năng ngay tại kỳ họp thứ nhất.



Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu các đại biểu trúng cử quốc hội lần đầu nghiêm túc học tập với tinh thần "trách nhiệm đến cùng" để xứng đáng với niềm tin của hàng triệu cử tri đã bỏ phiếu cho mình; gạt bỏ tâm lý "người mới"; coi đây là một phiên họp thu nhỏ để rèn luyện các kỹ năng nghị trường và mạnh dạn đặt câu hỏi, đưa ra những tranh luận.



Đối với các báo cáo viên, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần tiếp tục phát huy thế mạnh của hoạt động bồi dưỡng đại biểu Quốc hội đã triển khai trong các nhiệm kỳ qua; Tiếp tục đổi mới phương pháp truyền tải và vận dụng tối đa công nghệ số trong công tác bồi dưỡng cho đại biểu khóa XVI. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu luôn lấy đại biểu làm trung tâm, lấy thảo luận và thực hành tình huống làm điểm quan trọng nhất để góp phần nâng cao năng lực người đại biểu có bản lĩnh, trí tuệ và kỹ năng chuyên nghiệp. Các báo cáo viên cần truyền được "lửa" nghị trường cho các đại biểu mới, giúp các đại biểu hình dung rõ nét nhất những gì sẽ diễn ra tại Hội trường Diên Hồng cũng như phát huy trí tuệ, sức mạnh tập thể của Quốc hội…

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ, hội nghị không những giúp các đại biểu Quốc hội mới trúng cử lần đầu được trang bị, cập nhật kiến thức về tổ chức và hoạt động của Quốc hội; nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu mà còn là dịp để các đại biểu Quốc hội giao lưu, trao đổi kiến thức, kỹ năng và chuẩn bị thật kỹ cho hành trình 5 năm tới.

Theo Chương trình, hội nghị diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/3, với các nội dung quan trọng như: Giới thiệu tổng quan về Quốc hội; công tác Chuyển đổi số và các phần mềm phục vụ hoạt động của Quốc hội, hướng dẫn sử dụng App Quốc hội 2.0; Kỹ năng xem xét, góp ý trong xây dựng pháp luật của đại biểu Quốc hội; Thực hành kỹ năng xem xét, góp ý trong xây dựng pháp luật của đại biểu Quốc hội; Kỹ năng tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội; Kỹ năng tiếp xúc với truyền thông, báo chí…./.