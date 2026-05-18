Bồi dưỡng các thế hệ thiếu nhi chăm ngoan, giàu lòng nhân ái

Tuyên dương Đội viên tiêu biểu tại chương trình. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Dịp này, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Sơn La đã tuyên dương 75 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và 80 Đội viên tiêu biểu. Ngay sau lễ tuyên dương là chương trình Nhạc hội, chủ đề: “Thiếu nhi Sơn La - vững bước tiến vào kỷ nguyên mới” với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng quang vinh, đất nước đổi mới và phát triển, Bác Hồ kính yêu, Đoàn, Hội, Đội…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt phát biểu. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt ghi nhận và biểu dương đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, các anh, chị phụ trách thiếu nhi trong toàn tỉnh luôn đồng hành, truyền cảm hứng, khơi dậy niềm tin và động lực cho học sinh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng của tỉnh vẫn còn không ít khó khăn. Do đó, các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội, nhà trường, gia đình và cộng đồng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; lắng nghe tiếng nói của trẻ em. Các bên liên quan phải quan tâm hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng thêm nhiều sân chơi, hoạt động trải nghiệm, môi trường học tập thân thiện để các em phát triển toàn diện cả về trí tuệ, thể chất, tâm hồn và nhân cách. Tỉnh đoàn, Hội Đồng đội tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Đội theo hướng thiết thực, phù hợp với tâm lý, nhu cầu của thiếu nhi; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; tăng cường trang bị kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng số và kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Tổng phụ trách Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi có tâm huyết, kỹ năng tốt, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Ông tin tưởng các cấp ngành sẽ góp phần tâm huyết, trách nhiệm để công tác thiếu nhi, công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh Sơn La tiếp tục phát triển vững mạnh, bồi dưỡng thiếu nhi Sơn La chăm ngoan, học giỏi, giàu lòng nhân ái, có khát vọng xây dựng quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La Cầm Thị Huyền Trang nhấn mạnh: Với nhận thức sâu sắc “Xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước”, chăm lo cho thiếu nhi chính là chăm lo cho tương lai của dân tộc, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Sơn La xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài. Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn, Đội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; làm cho mỗi hoạt động của Đội thực sự hấp dẫn, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, có chiều sâu giáo dục, góp phần nuôi dưỡng ước mơ, khơi dậy khát vọng và bồi đắp lý tưởng sống đẹp cho thiếu nhi.

Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Sơn La chú trọng đổi mới nội dung giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và năng lực số; xây dựng môi trường học tập, vui chơi an toàn, lành mạnh, nhân văn; quan tâm nhiều hơn tới thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và thiếu nhi yếu thế, để không em nào bị bỏ lại phía sau.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang 85 năm của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, những năm qua, công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh Sơn La đã không ngừng đổi mới, sáng tạo với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa dành cho thiếu nhi, nhất là các em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới. Từ thực tiễn sinh động của công tác Đội và phong trào thiếu nhi đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương sáng tiêu biểu của tuổi thơ Sơn La. Những bông hoa đẹp ấy đã góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò quan trọng của tổ chức Đội trong sự nghiệp chăm sóc, giáo dục và bồi dưỡng thế hệ măng non của đất nước. Hàng trăm nghìn phần quà ý nghĩa đã được trao tặng tới thiếu nhi; hàng nghìn sân chơi, công trình, thiết chế văn hóa dành cho trẻ em được đầu tư xây dựng; nhiều thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học đã được kịp thời hỗ trợ để tiếp tục đến trường…/.