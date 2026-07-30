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Bồi đắp thế hệ nông dân - doanh nhân trẻ năng động, sáng tạo
Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế nông thôn; đồng thời khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn trong hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.
Phát biểu khai mạc Vòng bán kết cuộc thi "Dự án khởi nghiệp Thanh niên nông thôn năm 2026" khu vực miền Bắc, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nêu rõ: Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Trong bối cảnh đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực chủ yếu cho tăng trưởng, mở ra nhiều cơ hội để thanh niên phát huy vai trò tiên phong trong khởi nghiệp, lập nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn.
Anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh: Yêu nước trong thời đại mới không chỉ thể hiện bằng cảm xúc, mà phải được thể hiện bằng tri thức, năng lực hành động, tinh thần chinh phục những đỉnh cao mới của khoa học - công nghệ và ý chí làm chủ tương lai đất nước. Đối với thanh niên khởi nghiệp, đặc biệt là thanh niên nông thôn, tinh thần yêu nước hôm nay được thể hiện bằng việc dám lựa chọn con đường đổi mới sáng tạo; dám đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào từng sản phẩm; dám xây dựng những thương hiệu Việt có khả năng cạnh tranh trên thị trường và hơn hết là dám trở về quê hương để tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần phát triển kinh tế địa phương.
"Tôi tin tưởng rằng, từ sân chơi này sẽ có nhiều dự án được hỗ trợ phát triển bền vững, góp phần hình thành thế hệ nông dân - doanh nhân trẻ năng động, sáng tạo, làm chủ công nghệ, xây dựng thương hiệu và đưa nông sản Việt vươn ra thị trường quốc tế", anh Nguyễn Kim Quy cho hay.
Cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026" được phát động từ ngày 26/3, thu hút 315 hồ sơ của 33 tỉnh, thành đoàn. Sau vòng sơ khảo, 120 dự án được lựa chọn vào bán kết; riêng khu vực miền Bắc có 35 dự án tiêu biểu tranh tài trước hội đồng giám khảo.
Các dự án tranh tài đa dạng trên các lĩnh vực: nông nghiệp, văn hóa, công nghệ, du lịch... thể hiện nhiều ý tưởng sáng tạo, ứng dụng công nghệ, khai thác lợi thế địa phương và đáp ứng nhu cầu thị trường. Đáng chú ý như các dự án: "Eco Snack Fit - Chế biến các loại snack cho người ăn kiêng từ các phế phụ phẩm" (Thái Nguyên); "Mô hình ứng dụng học nhạc song ngữ góp phần bảo tồn di sản âm nhạc dân tộc Mường và lan tỏa bản sắc văn hóa địa phương trong thời kỳ hội nhập quốc tế" (Phú Thọ); "Bioban Leather - Phát triển chuỗi giá trị da sinh học từ phụ phẩm lá chuối lùn Việt Nam" (Quảng Ninh); "Khăn lau y tế gừng nghệ Grow care" (Thái Nguyên); "Nùng Indigo - Bảo tồn và phát triển nghề nhuộm chàm truyền thống kết hợp với du lịch cộng đồng" (Cao Bằng); "Bảo tồn và phát triển nguồn gen quý hiếm gà đẻ trứng xanh thảo dược gắn với tài nguyên bản địa" (Tuyên Quang); "Dự án DGMarketing – Giải pháp chuyển đổi số cho sản phẩm nông thôn và làng nghề" (Ninh Bình)...
Sau vòng bán kết, Ban Giám khảo lựa chọn ra 30 dự án xuất sắc nhất để tham gia thi vòng 3 (vòng Chung kết toàn quốc). Thời gian thi và trao giải dự kiến trong tháng 9/2026.
Trước đó, ngày 29/7, trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra Ngày hội "Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số" năm 2026 và tọa đàm "Khởi nghiệp từ bản sắc địa phương: Cơ hội phát triển sản phẩm OCOP trong kỷ nguyên số".
Bên cạnh đó, Chương trình tập huấn về phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường trong bối cảnh chuyển đổi số đã góp phần nâng cao năng lực thực tiễn cho thanh niên, giúp các bạn chủ động hơn trong việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh, từng bước hình thành tư duy khởi nghiệp hiện đại, phù hợp với bối cảnh mới.
Dịp này, các đại biểu, đoàn viên đã tham quan các mô hình khởi nghiệp, cơ sở OCOP tiêu biểu tại Lào Cai để học hỏi kinh nghiệm thực tiễn, tăng cường kết nối giữa các mô hình, doanh nghiệp và thanh niên khởi nghiệp.
Thông qua chuỗi hoạt động, Trung ương Đoàn tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành với thanh niên trong hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần hình thành hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp ngày càng hoàn thiện, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số./.