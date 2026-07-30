Bồi đắp thế hệ nông dân - doanh nhân trẻ năng động, sáng tạo

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu Khai mạc Cuộc thi. Ảnh: TTXVN phát

Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế nông thôn; đồng thời khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn trong hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.



Phát biểu khai mạc Vòng bán kết cuộc thi "Dự án khởi nghiệp Thanh niên nông thôn năm 2026" khu vực miền Bắc, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nêu rõ: Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Trong bối cảnh đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực chủ yếu cho tăng trưởng, mở ra nhiều cơ hội để thanh niên phát huy vai trò tiên phong trong khởi nghiệp, lập nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn.



Anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh: Yêu nước trong thời đại mới không chỉ thể hiện bằng cảm xúc, mà phải được thể hiện bằng tri thức, năng lực hành động, tinh thần chinh phục những đỉnh cao mới của khoa học - công nghệ và ý chí làm chủ tương lai đất nước. Đối với thanh niên khởi nghiệp, đặc biệt là thanh niên nông thôn, tinh thần yêu nước hôm nay được thể hiện bằng việc dám lựa chọn con đường đổi mới sáng tạo; dám đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào từng sản phẩm; dám xây dựng những thương hiệu Việt có khả năng cạnh tranh trên thị trường và hơn hết là dám trở về quê hương để tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần phát triển kinh tế địa phương.



"Tôi tin tưởng rằng, từ sân chơi này sẽ có nhiều dự án được hỗ trợ phát triển bền vững, góp phần hình thành thế hệ nông dân - doanh nhân trẻ năng động, sáng tạo, làm chủ công nghệ, xây dựng thương hiệu và đưa nông sản Việt vươn ra thị trường quốc tế", anh Nguyễn Kim Quy cho hay.